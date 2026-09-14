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Instrucción del caso Begoña

Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue

Dos vocales del sector progresista se posicionaron en contra del archivo de sus quejas porque el interrogatorio del juez al ministro "rebasó la corrección exigible"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se conforma con el archivo de las quejas que presentó en el Consejo General del Poder Judicial contra el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, por, entre otros motivos, las circunstancias que rodearon su declaración como testigo en este procedimiento en abril de 2025. Por ello ha formulado un recurso de alzada, un trámite en vía administrativa que suele ser previo a la presentación de un contencioso ante el Tribunal Supremo en el que caso, bastante probable, de que el órgano de gobierno de los jueces confirme su decisión y lo desestime

En el texto del recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el ministro realiza un duro reproche a este órgano y explica que lo que combate mediante su recurso "no es la inexistencia de una sanción disciplinaria, sino la decisión de archivar la diligencia Informativa sin haber desplegado una actividad investigadora mínimamente adecuada para esclarecer unos hechos que, de ser ciertos, presentaban una evidente relevancia disciplinaria".

En consecuencia, señala que lo que procede es revocar el acuerdo impugnado y "ordenar la práctica de las diligencias necesarias hasta el completo esclarecimiento de los hechos denunciados". Dos vocales del sector progresista del Consejo ya se posicionaron en contra del archivo porque el interrogatorio del juez al ministro "rebasó la corrección exigible".

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta movilización ciudadana se convoca bajo el lema &quot;Es hora de salir a decirles 'BASTA YA', al poder judicial y al PP, por tenerlo politizado&quot; para manifestar el rechazo de los asistentes a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, denunciando lo que consideran una instrumentalización de los tribunales con fines políticos. Jesús Hellín / Europa Press 29/06/2026. JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press;Concentración frente al CGPJ contra el juez Peinado y la politización de la justicia;

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial / "Jesús Hellín " / Europa Press

Análisis disciplinario

De forma concreta, el ministro señala que la reapertura de las diligencias debe realizarse "en la medida en que los hechos e irregularidades descritos pudieran ser constitutivos de infracciones previstas en el régimen disciplinario de jueces y magistrados" regulado por ley orgánica. Su queja fue archivada junto con otras presentadas con el juez y el Consejo únicamente vio posible falta leve en unas manifestaciones que Peinado realizó sobre los escoltas de la mujer de Pedro Sánchez que fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acabó dando carpetazo al asunto sin imponer sanción alguna.

El ministro también reclama la práctica de diligencias adicionales "para el esclarecimiento de todos los extremos relativos a la filtración de determinadas resoluciones judiciales dictadas por el magistrado instructor de la Plaza n.º 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid", que es la que ocupa Peinado. En todo caso, el tiempo transcurre en contra de los intereses del ministro dado que el magistrado se jubila el próximo 27 de septiembre y ello le dejará fuera del régimen disciplinario al que están sometidos los jueces en ejercicio.

El recurso, que se extiende a lo largo de 20 páginas, da cuenta de los cinco escritos que el ministro remitió a la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, entre junio de 2025 y abril del 2026, al que se sumó otro posterior a la decisión de archivar este asunto en la que pedía poder acceder al expediente, algo que tampoco se le permitió.

Reproches

Para Bolaños, la respuesta que le dio el Consejo "difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general que la ciudadanía tiene legítimo derecho a esperar del órgano llamado a ejercer la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados".

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El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. / José Luis Roca

Añade que "las irregularidades denunciadas protagonizadas por el magistrado instructor, muchas de ellas ampliamente conocidas por la opinión pública, han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la Justicia. Lamentablemente, el CGPJ ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo, de corregirlas y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial".

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Fuente: El Periódico

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