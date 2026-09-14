El mensaje de Pedro Sánchez a sus alcaldes ante la alarma en el PSOE por 'el efecto Ceuta'

"Súperdomingo electoral no va a haber". Por tercera vez desde junio, Pedro Sánchez descartó con rotundidad que las elecciones generales coincidan con las municipales y autonómicas del próximo 23 de mayo. La última fue esta semana, en la entrevista que concedió a Esther Palomera y Jesús Cintora en Televisión Española. Es lo único que el presidente del Gobierno ha dejado claro sobre el calendario electoral que tiene en la cabeza.

Es un mensaje a los alcaldes socialistas, que han recibido el nuevo curso alarmados por la gestión que el Gobierno ha hecho de Ceuta. "Esto va a ser irremontable", resumía un alcalde veterano en Andalucía. Las alarmas están encendidas y a la perplejidad de los primeros días por la falta de reacción del Gobierno en la crisis ceutí sigue un claro ‘sálvese quien pueda’. La sensación, pulsada en conversaciones con alcaldes de grandes y medianas ciudades y con candidatos de peso en Andalucía, es que, si Pedro Sánchez ha exhibido hasta la fecha capacidad para crecerse en las crisis, en Ceuta la falta de reflejos ha sido desconcertante.

Los alcaldes andaluces no tienen comunicación directa con Pedro Sánchez. El alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, que ejerce también como secretario de Organización del PSOE andaluz, es de los pocos regidores que tienen hilo directo con el presidente. Sin embargo, son muchos los que han pedido que se haga llegar el mensaje de que es necesario que las generales se aíslen de las municipales. Y han recibido respuesta."Es algo que ha trasladado el presidente en alguna ocasión, no sé si directamente o a través de alguien, de que no lo iba a hacer", asegura un alcalde sobre la no coincidencia electoral en mayo.

Si las generales serán en el primer trimestre del año, quizás en marzo, tras un fracaso de los Presupuestos Generales en el Congreso, o si Sánchez agotará la legislatura y las llevará hasta julio es una decisión que ni se ha desvelado ni posiblemente Sánchez tenga aún clara. Dependerá de los acontecimientos. Y la crisis de Ceuta ha supuesto un golpe especialmente duro para un Gobierno que todavía trata de recomponer su imagen tras semanas de una gestión muy cuestionada por lenta, llena de contradicciones y falta de empatía.

Las debilidades del Gobierno

El asalto "masivo" a la frontera española de más de 70.000 personas ha sacado a relucir muchas de las debilidades del Gobierno. El viernes 31 de julio Pedro Sánchez demostró capacidad de reacción cuando se trasladó con celeridad a Ceuta y denunció una "violación de la integridad territorial de España" tras la llegada de miles de inmigrantes irregulares. Después, se fue de vacaciones. En octubre, eso esperan, podrá volver la normalidad a las calles de Ceuta, pero el daño en la imagen del Ejecutivo de Sánchez será difícil de borrar.

En 2023, los alcaldes sintieron que se llevaron en su cara el guantazo que los votantes querían darle a Pedro Sánchez. Se habló de un PP subido a 'la ola del antisanchismo'. El presidente, en una maniobra audaz, decidió por sorpresa convocar las generales un día después de aquella debacle municipal y autonómica. En apenas 56 días, el PSOE pasó de unos 6,29 millones de votos en las municipales a 7,82 millones en las generales. Aproximadamente 1,53 millones de votos más, un incremento de alrededor del 24% respecto al voto municipal.

A eso se aferran en la dirección socialista en estos momentos. El mensaje de vuelta a los alcaldes que ya temen que el fin de ciclo del PSOE se cebe con los ayuntamientos es claro: "Quien esté en eso no está haciendo su trabajo".

Tres meses de carrera hacia la campaña

Quedan tres meses para hacer gestión porque, cuando los alcaldes enciendan las luces de Navidad de sus ciudades, habrá arrancado de facto la larga campaña hacia mayo. La reválida de los alcaldes no depende de Pedro Sánchez, señalan desde la dirección federal. Los ayuntamientos, de todos los colores, han tenido en este mandato "más dinero que nunca". De los fondos de la UE Next Generation al proyecto EDIL, una lluvia de millones desde Bruselas y flexibilidad para el uso de los remanentes. El problema de la vivienda es ya el más acuciante en la gestión municipal.

En Andalucía habrá primarias en cuatro de las capitales para elegir candidatos, pese a que la secretaria general, María Jesús Montero, pidió que se evitaran en la medida de lo posible porque siempre se pierde fuerza en las batallas internas. En total, 12 grandes ciudades elegirán a sus alcaldables con urnas entre su militancia.

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Pintan bastos. Mientras, Pedro Sánchez deshoja su margarita: generales en marzo o en julio. Y en los alcaldes es en lo que menos va a pensar cuando tenga que tomar su decisión. Ya les ha dejado claro que no habrá superdomingo. "¿Qué más quieren?", se preguntan desde Ferraz.

Fuente: El Correo de Andalucía