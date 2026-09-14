Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesLa Manga CruceroPlazas SecundariaGira Arde BogotáCasting en MurciaEncuesta CISTiempo Romería Murcia
instagramlinkedin

Investigación

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

La mujer, que conoció por Tinder al oficial de la Armada al que se ha retirado la acreditación, llegó a entrar en el recinto como acompañante para una fiesta navideña

Cuartel de la base de la OATN en Northwood.

Cuartel de la base de la OATN en Northwood. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La OTAN retiró la habilitación de seguridad a un oficial de la Armada Española destinado en la base de la Alianza en Northwood, al noroeste de Londres, por su relación con una supuesta espía rusa, según informó el diario británico The Telegraph y confirmaron a EFE fuentes de la Armada.

El oficial, que prestaba servicio en el cuartel general del Mando Marítimo Aliado (MARCOM), comenzó a finales de 2024 una relación con una mujer con doble nacionalidad británica y polaca, pero que había nacido en Rusia, a la que había conocido a través de la aplicación Tinder.

Los servicios de seguridad de la OTAN iniciaron una investigación por las sospechas de que la mujer pudiera estar en contacto con el espionaje ruso, investigación que acabó meses después con la retirada al militar español del pase de acceso a la base, su acreditación de seguridad y su regreso a España.

Según el diario británico, la mujer llegó a entrar en la base como acompañante del oficial para una fiesta navideña.

Las fuentes de la Armada Española confirmaron a EFE este "incidente puntual" y el regreso a España del militar, aunque no precisaron cuál fue su destino y se permanece en activo o, como afirma The Telegraph, ha pasado ya a la reserva.

Noticias relacionadas

Un portavoz del mando marítimo de la OTAN, preguntado por EFE sobre este asunto, dijo que el "MARCOM no hace declaraciones sobre cuestiones de personal. La OTAN -añadió- mantiene su pleno compromiso con la protección del personal aliado, la salvaguardia de la información clasificada y el mantenimiento de la confianza y la seguridad de las que depende la Alianza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'
  2. En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
  3. Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
  4. El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
  5. Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
  6. Marina Gandía, médica especialista en Cuidados Paliativos en el Morales: 'Cuidar bien es contemplar a la persona, no a la enfermedad
  7. Setenta multas cada día a conductores de la Región de Murcia por circular con la ITV caducada
  8. Medio centenar de antitaurinos se movilizan en Murcia: 'Una persona no se puede divertir viendo como torturan a un animal

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Buendía busca la implicación del ministro Planas en la defensa del Tajo-Segura

Buendía busca la implicación del ministro Planas en la defensa del Tajo-Segura

Amir Anwary, veterinario, advierte sobre el pastor belga malinois: “No es una mascota, es una máquina”

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

La UMU, que tiene nueve estudiantes en México, se suma a la consternación por el asesinato de una alumna de Granada

La UMU, que tiene nueve estudiantes en México, se suma a la consternación por el asesinato de una alumna de Granada

Tres noches de vino, tapas y música: así será SanVino 2026 en Santomera

Tres noches de vino, tapas y música: así será SanVino 2026 en Santomera

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios
Tracking Pixel Contents