Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Sanidad niega un brote de tuberculosis en Ceuta ni casos sospechosos

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha negado este sábado la existencia de un brote de tuberculosis en Ceuta y ha asegurado que no existe ninguno "ni ahora ni desde el 30 de julio" cuando se produjo la entrada masiva de migrantes. En un mensaje publicado en la red social X, Padilla ha explicado que en la playa del Trampolín, donde hay asentadas cientos de personas, hay un dispositivo de la Cruz Roja, asistido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que da asistencia sanitaria a los migrantes que lo necesitan. En este sentido, ha precisado que no se han detectado casos sospechosos de tuberculosis y ha aclarado que esta enfermedad "se transmite en entornos cerrados y muy difícilmente en un entorno abierto como una playa, por lo que si se va a desinformar, al menos que sea plausible clínicamente".

El secretario de Estado dice que un "brote" de tuberculosis precisa "al menos de dos casos y en ese lugar y en este momento no tenemos ni ese uno que pudiera servir para iniciarlo, además de que se reforzaron las labores de vigilancia, de modo que si fuera así, lo podríamos detectar".

El dirigente sanitario ha dicho que durante estas semanas los "pocos (cinco) casos de tuberculosis detectados procedían de diagnósticos (y tratamientos) previos".