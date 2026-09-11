Aniversario de los ataques terroristas
El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos
La Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas mediante actos solemnes de homenaje organizados por el personal militar de la Armada y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
EP
El rey Felipe VI va a asistir este viernes al homenaje de militares de España y Estados Unidos a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que se cumplen ahora 25 años, y que tendrá lugar en la Base Naval de Rota (Cádiz).
Como ha indicado Casa Real, la Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas del 11-S mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en el enclave.
Durante esta misma jornada, el monarca también inaugurará el Centro Cultural y Museo Municipal de Rota 'Base Forum', en el que se narra la evolución de esta localidad como enclave defensivo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como el impacto y la transformación experimentada tras la implantación de la Base y los más de 60 años de presencia norteamericana.
El espacio que inaugurará Felipe VI se sitúa en las antiguas naves municipales situadas en la avenida de la Diputación y alberga piezas de gran volumen como aeronaves militares, un helicóptero o un camión de bomberos, junto a otros elementos que contribuyen a convertir la visita en una experiencia divulgativa, atractiva y cercana. Cuenta con alrededor de 2.300 metros cuadrados de superficie museística, además de espacios destinados a exposiciones temporales, actividades culturales y otros eventos.
Uno de los principales valores de Base Forum es su capacidad para mostrar la historia compartida construida durante estas décadas entre los roteños, la Armada y las miles de familias estadounidenses que han vivido y siguen viviendo en la localidad. Una convivencia que ha trascendido el ámbito institucional para formar parte de la vida cotidiana de Rota y que se refleja en sus calles, comercios, escuelas, tradiciones y relaciones sociales.
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