Los empresarios de las mascarillas cargan contra Aldama, que ofreció el negocio en la calle y a las puertas de Ministerio de Transportes

Los responsables de Soluciones de Gestión, la empresa que obtuvo el pelotazo millonario por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes bajo mandato de José Luis Ábalos, han tratado este viernes de desvincularse de la acusación de tráfico de influencias trama Koldo ante el juez Ismael Moreno, que aún investiga este asunto en la Audiencia Nacional. Fuentes del caso señalan que se trata de las últimas diligencias que se celebrarán en torno a la investigación de estos contratos --ya juzgados y condenados por el Tribunal Supremo en el caso del ministro y del que fuera su asesor Koldo García-- y esta derivada del caso podría estar pronto lista para ser juzgada.

Los investigados son Íñigo Rotaeche, que ejercía de administrador único de Soluciones de Gestión, y Juan Carlos Cueto, quien tendría el control sobre esta empresa. Según fuentes presentes en la declaración, ambos han sido muy coincidentes en sus manifestaciones ante el juez, se han presentado como empresarios modélicos y han cargado en Víctor de Aldama la responsabilidad de la gestión de los contratos y el cobro de comisiones por los que este fue condenado por el Tribunal Supremo.

Así, según Cueto él no conoció la oportunidad de negocio hasta el día 19 de marzo de 2020, cuando Aldama le habló de ello en plena calle, debajo del propio Ministerio de Transportes, donde pudo desplazarse gracias a un salvoconducto del que disponía gracias a que se dedicaba a negocios con asuntos sanitarios. Sobre la circunstancia de que en algunos de los documentos previos a la firma del contrato aparezca la fecha del 16 de marzo, el empresario lo ha atribuido a un error.

Fecha errónea

De hecho, Cueto quiere aportar al juzgado informe pericial informático para dilucidar las fechas reales de los contratos entre Soluciones de Gestión y el grupo Cueto, con el objetivo de, según su defensa, "poner en relieve el error" en que incurren los agentes de la UCO al afirmar que los dos contratos fueron firmados el 16 de marzo de 2020, cuando la redacción del contrato, su firma e, incluso, el inicio de las conversaciones entre el empresario y el resto de las partes intervinientes en el suministro de mascarillas fue posterior a esa fecha.

Tanto Cueto como Rotaeche comparecieron a petición propia a pesar de que el titular de la plaza de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rechazó esta misma semana las diligencias de prueba que ambos habían solicitado para reforzar su defensa. Ambos ya fueron testigos en el juicio en el que el exministro José Luis Ábalos resultó condenado.

El empresario Víctor de Aldama durante una manifestación ante la embajada de Marruecos en Madrid, a 2 de agosto de 2026, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

En el caso de Cueto, y según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, además de su declaración la defensa solicitaba que se encargara a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un nuevo informe sobre diversas conversaciones que le fueron intervenidas, si bien Moreno le respondió que las escuchas ya aparecen analizadas en varios oficios judiciales. El juez le respondió que lo considera improcedente, aunque accede a que entregue la documentación señalada.

En el caso de Rotaeche, solicitó diligencias similares, además de la ratificación del Informe Forensic de uso interno de 10 de noviembre de 2021, elaborado por KPMG a petición de Soluciones de Gestión que han sido igualmente desestimadas, aunque también se accede a la entrega de la documentación en su defensa.

En el transcurso de sus declaraciones, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha destacado el hecho de que tanto Soluciones de Gestión como el grupo Cueto tuvieran el mismo domicilio social, algo que los empresarios han aclarado aludiendo que dicha dirección corresponde a un 'coworking'.