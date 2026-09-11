La gestión de la crisis en Ceuta enciende las alarmas en el PSOE: “No podemos pegarnos tiros en el pie”

Ni la “ofensiva” mediática de Pedro Sánchez para defender la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta ni la desclasificación de documentos secretos han rebajado la preocupación en las filas socialistas. Tampoco han servido para contener el creciente malestar entre los socios de investidura, que elevaron sus críticas en el pleno del Congreso e incluso en algunos casos reclamaron dimisiones. Lo que sí parece encauzarse es el choque dentro del Consejo de Ministros entre Interior y Defensa, después de contradecirse sobre si hubo o no alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La ministra de Defensa, Margarita Robles, matizó sus posiciones calificando lo sucedido como “un fenómeno de una magnitud que no era previsible”. Sin dejar de pedir autocrítica, al considerar que “todos tenemos que aprender y sacar lecciones”, sacó la bandera blanca para pedir unidad y dejar las discrepancias a un lado.

“No podemos pegarnos tiros en el pie”, recriminaban en la cúpula del PSOE al respecto de este enfrentamiento público en una cuestión tan sensible, ahora judicializada, entre Robles y Marlaska. Dos de los tres únicos ministros, junto a Luis Planas, que llevan en el Consejo de Ministros desde el primer gobierno de Sánchez en 2018 y al frente de departamentos considerados de Estado. Por ello, las mismas fuentes de la dirección federal señalaban como una línea roja que se interpretase la versión contrapuesta de la titular de Defensa, “para defender a los suyos”, en referencia al CNI, como una falta de apoyo al jefe del Ejecutivo. “Ella es como es, pero apoya a Pedro [Sánchez]”, añadían deslizando la necesidad de lanzar un mensaje de unidad interna en estos momentos.

La amenaza de enquistarse la crisis en Ceuta mantiene en guardia a las federaciones, en pleno proceso de proclamación de candidaturas para las municipales y autonómicas. Ya tras la vuelta del parón estival, en varias federaciones elevaban la presión buscando garantías de que las elecciones generales se convocasen antes de los comicios locales y regionales de mayo de 2027. Sánchez ha evitado confirmárselo, más allá de descartar un ‘superdomingo’ electoral. De ahí que crezca su intranquilidad, al igual que el desgaste del Gobierno según coinciden en concluir las diferentes encuestas privadas.

Sin concesiones, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, arremetía este jueves con dureza contra el Gobierno al considerar que "estamos ante uno de los grandes desastres de gestión” y vaticinar que puede “terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia”, en referencia a la autoría de los atentados del 11-M. Cuestionó así la interpretación del Gobierno sobre los documentos desclasificados, al seguir sosteniendo que el CNI no envió ningún “aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía”. Frente a ello, señaló que la clave es si "se hizo algo, mucho, o no se hizo nada".

Los socios de investidura han seguido soltando amarras con el Gobierno en este contexto. Fuentes parlamentarias de uno de estos grupos consideran que la crisis en Ceuta puede generar un desgaste para el Gobierno mayor que las causas judiciales. Especialmente crítico se manifestó el diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro desde la tribuna en la sesión plenaria, tildando de incomprensible que “ningún miembro del Gabinete haya dimitido”. Desde Compromís, la diputada Àgueda Micó, coincidió en reclamar ceses animando a "empezar con el delegado del Gobierno en Ceuta".

Corregir la “falta de presencia”

Los nacionalistas vascos hicieron equilibrios al cuestionar tanto la “falta de tensión” en las alertas emitidas por los servicios de inteligencia como la “correlativa laxitud de su recepción” por parte del Gobierno. Más directo se mostró el diputado Mikel Legarda censurando la “inacción” durante el mes de agosto por parte del Gobierno y su “timorata consideración con Marruecos”.

Los socialistas trataron de mandar un mensaje de firmeza al facilitar que prosperase la iniciativa para la nacionalización de los saharauis nacidos bajo la administración española de este territorio. Otra señal en esta línea es la futura visita del Rey a Ceuta y Melilla, todavía sin fecha, en la que trabajan Moncloa y Casa Real.

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La impaciencia por recuperar la iniciativa y salir del socavón de la crisis de Ceuta se deja entrever en el Ejecutivo. De ahí la exposición mediática de Sánchez, que tiene previsto encadenar tres semanas seguidas con entrevistas. No en vano, fuentes socialistas hacen autocrítica al respecto de que “quizá faltó presencia” durante el mes de agosto o “más habilidad informativa” para trasladar que el Gobierno sí habría estado centrado en la gestión de la crisis.