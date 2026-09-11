Ayuso entra al ataque en la polémica del ático: "Yo no vivo ni en palacios como sus jefes ni en ningún tipo de residencia"

La izquierda regional ha ido sin ambages. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha arrancado la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el último de la legislatura y "el último como presidenta" de Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado, con un durísimo discurso en el que no han faltado alusiones al polémico ático comprado el pasado abril por la empresa pública Planifica Madrid. Tras instar en sus primeras palabras a la presidenta madrileña a que la región acoja "a todos los niños, niñas y demandantes de asilo que haga falta" para aliviar la situación en Ceuta, ha entrado de lleno al asunto.

La portavoz de la formación regionalista ha señalado cómo el inmueble se compró una semana después de que las educadoras infantiles comenzaran la huelga que aún mantienen y que hoy las ha llevado a protestar a las puertas de la Asamblea, para subrayar lo que, entiende como distancia entre las prioridades de Madrid y las de su presidenta.

"Desde que la prensa destapó la compra del aticazo hemos escuchado que iba a ser una oficina temporal, que iba a ofrecer recepciones oficiales, que el edificio no podía albergar oficinas, que sí, que la culpa es del consejero de Presidencia, que usted no sabía nada, que usted misma avisó a Feijóo y, finalmente, que obviamente usted lo visitó después de comprarlo con el dinero de todos", ha señalado Bergerot. "Dígame, ¿con qué versión se ha despertado hoy? ¿Llegó a dormir ahí?. Sea valiente, desclasifique los papeles del ático".

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Sara Fernández

No solo ha sido ella. A continuación, y después de que Ayuso decidiera no dar replica individual a cada grupo sino hacerlo al final en bloque, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha vuelto sobre el asunto. "Siete años viviendo como una reina, y cuando está a punto de poner la guinda al pastel con el aticazo de sus sueños van y le pillan", ha ironizado. "Quinientos metros cuadrados de casa, más de 100 de terraza, cinco habitaciones, cinco baños, un trastero, un local privado, dos plazas de garaje... Y por solo 6,3 millones de euros, pagados con dinero de todos los madrileños. Es lo justo, ¿verdad?, ¿qué madrileño no tiene un casoplón así?".

Fuente: El Periódico de España