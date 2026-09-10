Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis con la información disponible

El PNV ve "preocupante" que el Gobierno no interpretara bien la información de Ceuta de los servicios de inteligencia

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera "preocupante" que el Gobierno no haya interpretado adecuadamente la información que les trasladaron los servicios de inteligencia sobre la posibilidad de que hubiera una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, como finalmente sucedió los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo ha puesto de manifiesto, en los pasillos de la Cámara Baja, preguntada por el contenido de los documentos declasificados este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis en la ciudad autónoma de Ceuta.

Aunque ha admitido que no ha podido leer todos los informes, Vaquero se cuestiona que el Gobierno no supiera interpretar lo que los servicios de inteligencia españoles le estaban comunicado acerca de lo que podía ocurrir.