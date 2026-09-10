Puente escala el choque con el Supremo antes de la apertura del año judicial: “Hay jueces haciendo política”

El choque que el Gobierno y el Tribunal Supremo arrastran desde la aprobación de la ley de amnistía se ha intensificado esta semana a cuenta del fallo contra la ley de nietos. Un varapalo para el Ejecutivo que ha criticado Pedro Sánchez por afectar a los derechos fundamentales. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también ha mostrado sus discrepancias y urgido a resolver definitivamente cuanto antes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido este jueves un paso más allá para deslizar que el alto tribunal asumiría las tesis de la derecha y ultraderecha respecto a la supuesta intención de esta norma para incidir en el censo.

A escasas horas de que se celebre la apertura del año judicial, el ministro y abogado de profesión ha reconocido las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial para asegurar que “hay jueces haciendo política”. Una "tensión innegable”, explicó durante una entrevista en ‘RNE’, cuyo origen situó en la medida de gracia a los condenados por el ‘procés’ y que extendió a la condena contra el fiscal general o la reciente decisión de la jueza que investiga la crisis en Ceuta por “ocultar” informes al Gobierno.

Sobre la filtración del informe a los medios, apuntó que si se sigue la doctrina empleada contra el fiscal general se condenaría a la jueza por revelación de secretos. "No se puede gobernar un país por detrás", abundó el titular de Transportes sobre decisiones que tendrían un fin político o "para torcer el brazo a la voluntad popular". Ante ello, recordó sentencias del Supremo "revolcadas" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“¿Cómo puede suspender un derecho fundamental con la premisa de que se busca engordar el censo para ganar elecciones?”, se preguntó respecto a la suspensión cautelar de la ley de nietos. Tras ello, argumentó que la medida lleva cuatro años aprobada, en el marco de la ley de memoria democrática. Desde entonces, se celebraron unas generales donde el voto exterior solo modificó un escaño, en favor del PP por la circunscripción de Madrid.

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La sentencia contra el fiscal general del Estado fue el último capítulo de esta disputa entre poderes. Además de la aplicación de la medida de gracia y los roces en la anterior legislatura por los indultos a los líderes del 'procés', se han producido otras colisiones a raíz de los nombramientos tumbados por el Supremo. Entre ellos el de Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, y dos nombramientos clave de la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. Primero como fiscal togada del Supremo y posteriormente como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.