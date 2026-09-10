CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
La jueza de la crisis de Ceuta pide al Gobierno los informes desclasificados del CNI, Guardia Civil y Policía
María Tardón ha descargado los documentos y los considera relevantes para sus pesquisas
La jueza que investiga la crisis migratoria de finales de julio de Ceuta, María Tardón, ha reclamado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que le entregue los informes del CNI, la Policía y Guardia Civil desclasificados, según confirman fuentes del caso a esta redacción.
Las citadas fuentes han explicado que la instructora se descargó este miércoles los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas, que se iniciaron a finales de juicio tras la denuncia que interpuso el partido extraparlamentario Iustitia Europa.
La razón por la que la magistrado se ha dirigido a Bolaños es porque los casi 40 documentos se publicaron en la web de La Monchoa.
La decisión de Tardón se produce después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusara este jueves en Radio Nacional de España a algunos jueces de hacer política y de querer gobernar "el país por detrás".
En cuanto a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha advertido de que si la justicia fuera coherente "ya habría alguien investigando esa filtración y la jueza tendría un panorama muy sombrío", en alusión al informe del CENIF de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que destapó la supuesta implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.
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Fuente: El Periódico
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