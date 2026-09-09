Sánchez asume como “ataque híbrido” la entrada de migrantes en Ceuta sin apuntar a Rabat y reforzará la frontera

Sin aterrizar todavía las causas, Pedro Sánchez ha enmarcado como un "ataque híbrido" la entrada masiva de alrededor 72.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Durante una entrevista en 'TVE' esta mañana ha vuelto a eximir de responsabilidades a Marruecos, aun sin descartar nada con el argumento de que el Gobierno debe actuar "sobre pruebas, no sobre indicios, con responsabilidad y con proporcionalidad". Algo que no estaría reñido con la contundencia, aseguró, para avisar de que "este Gobierno nunca acepta ningún chantaje". Como ejemplo, Sánchez ha aludido a las posiciones frente a EEUU para rechazar el 5% o a guerra en Irán, así como Israel frente al "genocidio" en Gaza.

Deslizando cierta autocrítica, el jefe del Ejecutivo ha reconocido la necesidad de preparar al Estado "ante ataques híbridos de esta naturaleza" y reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla. En materia de inteligencia, concretamente, apuntó como un elemento a mejorar su sofisticación para escrutar el "mundo digital" y anticipar con ello "cómo se pueden producir estos movimientos". Nuevamente, Sánchez ha apuntado a la desinformación y amplificación en redes sociales, derivada de una sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente de las entradas a nado, como una de las causas que habrían agravado la avalancha de los días 30 y 31 de julio.

El Gobierno hará públicos esta tarde los informes de inteligencia y comunicaciones entre departamentos desclasificados en el Consejo de Ministros sobre la crisis en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Sin embargo, de las palabras del jefe del Ejecutivo se desprende que reforzar su versión sobre que no hubo alertas previas ni que existen pruebas de una participación de Marruecos. "No se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes. Cuestión distinta es que el Gobierno, frente a las alertas de picos, típicos de agosto, aumentásemos las fuerzas de seguridad en frontera y las capacidades de respuesta" a la sentencia del Supremo.

Sánchez ha vuelto a justificar la necesidad de que el Rey visite Ceuta y Melilla, asegurando que el Gobierno trabaja conjuntamente con la Casa Real en la preparación de este viaje "en fechas próximas". Sin concretar si se producirá antes de las elecciones legislativas en Marruecos, el 23 de septiembre, o posteriormente.

Al PP le ha reclamado colaboración y políticas de Estado para contribuir a resolver cuanto antes esta crisis migratoria, con la reubicación de los menores migrantes en la Península todavía sin el visto bueno de las comunidades que gobierna. Eso sí, ha cuestionado que se tilde como "invasores" a menores migrantes y replicado sus recetas. "¿Qué hubiera hecho otro Gobierno, se hubiera liado a tiros con esas personas, jóvenes, menores, niños y niñas?", se preguntó para avalar la actuación de las fuerzas de seguridad, permitiendo en las horas siguientes la salida del 90% de quienes entraron irregularmente.

Ley de nietos

Sobre el varapalo del Supremo a la llamada ley de nietos, suspendiendo los derechos electorales de los descendientes de exiliados, el jefe del Ejecutivo ha reconocido "discrepancias" con el Alto Tribunal "en la lectura de algunas leyes que el Parlamento viene aprobando", como sucedió con la ley de amnistía. Sobre su auto, incluso deslizó que "hay una corriente de fondo de cuestionamiento por parte de la ultraderecha y la derecha, cada vez más ultra, de los regímenes democráticos y bulos a favor de supuestos pucherazos".

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Desde la defensa de que puedan votar los descendientes de quienes se vieron obligados a exiliarse, recriminó los discursos de la oposición sobre supuestos pucherazos electorales para recordar que en las pasadas elecciones el PP ganó en el voto exterior. Concretamente, el recuento del voto CERA modificó un escaño, que pasó del PSOE a manos de los populares.