Pedro Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis migratoria de Ceuta con la información disponible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles por la noche, sobre los avisos del CNI sobre Ceuta, que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE".

"Esto es comprensible porque, con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE", ha afirmado Sánchez en un mensaje publicado en X.

Según el presidente del Gobierno, lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es que el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono.

Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen “a la idea del alcance de la difusión”, afirma.

Sánchez asegura que la existencia de esta campaña era conocida por otras instituciones y estaba siendo monitoreada, "pero en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después".

"De hecho, -añade- ni siquiera el CNI lo hizo. Prueba de su prudencia es que este organismo se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil y no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa".

Según el jefe del Ejecutivo, lo que sí hicieron "el Gobierno y los trabajadores públicos fue actuar en cuanto se materializó la amenaza, movilizando todos los recursos disponibles".

Noticias relacionadas

"Y seguiremos haciéndolo hasta que Ceuta recupere la normalidad y tenga la prosperidad que merece", sostiene.

Fuente: El Periódico