Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patrullera Guardia CivilCasting en MurciaZonas infantil FeriaPlanes Feria hoyGrupo FuertesDomingo Artés
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

La ciudad vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos

El ministro Oscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes

Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta.

Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents