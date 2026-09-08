Sánchez busca contrarrestar la versión del PP sobre el papel de Rabat en Ceuta con la desclasificación de documentos

La crisis en Ceuta está sacudiendo al Gobierno en el arranque del último curso político de la legislatura, tanto por la gestión llevada a cabo durante las primeras semanas como por la complacencia mostrada con Marruecos. Desde la oposición de PP y Vox a los socios de investidura, incluido Sumar, hay coincidencia en señalar a Rabat. Si bien en el Ejecutivo han endurecido algo tono con el país vecino, siguen defendiendo que no hay evidencias para responsabilizarlo en lo sucedido ni que hubo alertas previas anticipando la dimensión de lo sucedido. Para apuntalar esta versión y a la espera de que sigan su curso la investigación, para la que se ha declarado competente la Audiencia Nacional, el Consejo de Ministros desclasificará este martes “todos” los documentos de inteligencia sobre la crisis en Ceuta.

Pedro Sánchez trata de contrarrestar así la versión del PP sobre el papel de Rabat. Este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insistían en señalar a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. "Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos", defendió el presidente de la ciudad autónoma durante un desayuno informativo en Madrid. El presidente del partido fue incluso un paso más allá al criticar a Sánchez por tener preparada "algún tipo de cesión" a Rabat.

El ejercicio de “transparencia” por el que el Consejo de Ministros llevará a cabo a esta desclasificación busca también defenderse de las acusaciones por parte de los socios de “ocultación”. Se prevé que los documentos estén disponibles para su consulta pública este mismo miércoles. Alrededor de 24 horas después de su desclasificación, como ocurrió con los documentos del 23-F que vieron la luz coincidiendo con el 45 aniversario del fallido intento de golpe de Estado.

Sánchez situó este lunes entre sus prioridades con respecto a la crisis de Ceuta “esclarecer qué ocurrió”. “Entender qué ha pasado y asegurarnos de que no vuelva a suceder”, aseguró durante su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE, aun sin referirse en ningún momento a Marruecos. Tras ello, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón declaraba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio al entender que se trata de un "ataque grave contra integridad territorial de España" que afecta a la paz o independencia del Estado, lo que es constitutivo de delitos competencia del tribunal.

"Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos" Juan Jesús Vivas — Presidente de Ceuta

En su auto recoge el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en el que se pone de manifiesto que no se trató de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal. “Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”, recoge referenciándose en dicho informe.

En el Ejecutivo se aferran a que no hubo alertas previas de los servicios de inteligencia que pudiesen prever una avalancha de 72.000 personas en pocas horas, más allá de informes que tildan de "rutinarios". Para ello se alude a los informes y comunicaciones tanto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como del CENIF o Frontex.

Retomar la agenda en vivienda

Desde el ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles mantienen su versión sobre que sí hubo avisos, aunque en Moncloa hacen esta versión “complementaria” con la suya señalando que la cuestión está en la dimensión de lo sucedido. El matiz, por tanto, es que los avisos no habrían anticipado “ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. En Defensa han aplaudido la decisión de desclasificar los documentos, aun advirtiendo que puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extranjeras que comparten información con las españolas.

Con toda la atención en la crisis de Ceuta, que genera un fuerte desgaste al Ejecutivo, Sánchez llamó este lunes a los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE a focalizarse en la agenda parlamentaria pendiente. Antes de ello, participó junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el acto de presentación del portal de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, que arranca con 800 viviendas en alquiler asequible y a la que se incorporarán otras 1.500 viviendas próximamente.

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Para intentar retomar la iniciativa, el Gobierno ha retomado las negociaciones con los grupos para intentar sacar adelante un nuevo decreto sobre vivienda y alquileres. La intención es llegar a un acuerdo lo antes posible y para ello se están incorporando al texto propuestas de varios de los socios, según fuentes de Vivienda. Con todo, las mismas fuentes reconocen que el principal “escollo” está ahora mismo en Junts.