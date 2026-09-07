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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes en protesta por la situación en la ciudad

Más de 700 personas migrantes han abandonado de forma voluntaria la ciudad autónoma esta semana

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, este domingo en Ceuta.

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa del Trampolín, este domingo en Ceuta. / Reduan / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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