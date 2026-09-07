Última hora de Ceuta, en directo | Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes en protesta por la situación en la ciudad

Partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones

Dos partidos marroquíes de la oposición parlamentaria reivindicaron este fin de semana "los derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante sus mítines electorales, mientras los socialistas advirtieron de que el discurso de algunas formaciones podría acabar favoreciendo a la extrema derecha española.

Las declaraciones se producen a dos semanas de las elecciones legislativas marroquíes, previstas para el próximo 23 de septiembre, y después de que varios dirigentes políticos hayan vuelto a abordar la cuestión de las dos ciudades españolas del norte de África.

El secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS, excomunista), Nabil Benabdellah, defendió durante un encuentro el sábado con militantes en Driuch, a unos 75 kilómetros al suroeste de Melilla, que "tarde o temprano" nadie podrá negar, según dijo, que Ceuta y Melilla son "dos ciudades marroquíes ocupadas".