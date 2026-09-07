Las protestas contra Mazón por la gestión de la dana vuelven a Alicante un año después

Una nueva concentración contra el expresidente de la Generalitat Valenciana en Alicante. Movimientos sociales han convocado para el sábado 26 de septiembre una protesta contra Carlos Mazón, actual diputado del PP en las Cortes y exjefe del Consell, bajo el lema “Mazón a presó”.

La cita tendrá lugar frente a la Casa de las Brujas, en la avenida del Doctor Gadea, donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Generalitat en Alicante. Será a las 18:00 y la reivindicación de la protesta es la misma que la que ha motivado convocatorias idénticas desde los últimos dos años, cuando el 29 de octubre de 2024 se produjo la dana que provocó 230 muertes en la provincia de Valencia.

La gestión del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, suscitó destacadas protestas y exigencias de dimisión. Su renuncia al cargo llegó a principios de noviembre de 2025, coincidiendo con el primer aniversario de los hechos, después de que en el funeral de Estado convocado en València diversos familiares insultaran públicamente al jefe del Consell y le señalaran por su gestión en aquella jornada, en la que los avisos a la población llegaron cuando el agua ya había inundado diversas localidades y se había cobrado centenares de víctimas.

Hasta su dimisión, el lema de las concentraciones convocadas había sido “Mazón dimissió”, que se cambió por “Mazón a presó” en aquel momento para exigir responsabilidades penales contra el expresidente de la Generalitat, que no ha sido investigado judicialmente debido a su condición de aforado como diputado en las Cortes.

Protestas en Alicante

El grueso de las manifestaciones contra Mazón se han celebrado en la ciudad de València y también en muchas de las localidades más afectadas por la dana, tales como Catarroja o Paiporta. Sin embargo, las protestas, en forma de concentración o de manifestación, se han extendido por toda la Comunidad Valenciana, y la ciudad de Alicante no ha estado exenta.

La del 26 de septiembre será la octava protesta que se celebre en este sentido y la primera en once meses, ya que la última tuvo lugar el 25 de octubre. Fue, en concreto, una manifestación que partió de las escaleras del IES Jorge Juan, en la avenida General Marvá, y que concluyó en la Casa de las Brujas.

Sin lugar a dudas, la más multitudinaria de estas manifestaciones fue la del 9 de noviembre de 2024, cuando solo habían pasado 10 días desde la dana y en la que se concentraron 6.000 personas para hacer el mismo recorrido y pedir la dimisión del entonces presidente de la Generalitat.

Entre estas dos marchas ha habido diversas concentraciones y manifestaciones, cada vez con menos asistencia y la mayoría culminadas en la Casa de las Brujas con alguna excepción, como la del 28 de febrero de 2025, cuando el pregón del Carnaval alicantino acogió una nueva protesta contra el entonces presidente de la Generalitat en la plaza del Carmen.

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En la concentración del 26 de septiembre participarán e intervendrán, según las entidades organizadoras, las asociaciones de víctimas de la dana. También explican que la protesta no tendrá réplica en València, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando se han convocado diversos actos de manera simultánea en diferentes ciudades. La intención, afirman, es "viajar a la ciudad de Mazón", Alicante, para visibilizar la protesta. La ciudad de València acogerá, previsiblemente, la manifestación que coincidirá con el segundo aniversario de la tragedia del 29 de octubre de 2024.