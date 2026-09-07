Las Fuerzas de Seguridad reclaman a Marruecos que identifique a 21 cabecillas del asalto a Ceuta

El silencio se ha instalado en los canales habituales de contacto entre unidades policiales españolas y marroquís que trabajan sobre la inmigración irregular y las fronteras. Un primer intento de las Fuerzas de Seguridad españolas reclamando datos a Marruecos no ha tenido aún respuesta. Se trata de identificar a la veintena de agentes “no uniformados” que la Policía Nacional detectó guiando a la multitud de migrantes los días 30 y 31 de julio, en la avalancha sobre Ceuta. Hasta el momento Rabat no contesta, según fuentes conocedoras de esa investigación.

Esas fuentes no tienen demasiadas esperanzas de que el silencio marroquí acabe próximamente, cuando sea una requisitoria oficial con membrete del juzgado de la magistrada María Tardón la que exija esos nombres… si finalmente la juez lo pide. Y, sin embargo, identificar a esos cabecillas es esencial para determinar si Rabat tuvo, como se sospecha, el papel de organizador y/o impulsor de la avalancha.

De ellos se habla en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, CENIF, el órgano de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería, que fue entregado a la jueza Tardón el pasado lunes. El dosier cita la acción de agentes “no uniformados” que vestían y se comportaban de forma diferente a los migrantes comunes en el aluvión de los días 30 y 31 de julio. Estos mostraban actitudes de mando, incluso sobre gendarmes marroquís, y, dentro de la ciudad, se comportaban como pastores supervisando la riada humana.

El informe no da un número concreto de detectados; habla de “una serie de personas”, aunque sí muestra fotos de al menos 21 individuos diferentes, algunos supervisando los movimientos de la muchedumbre, otros manteniendo conversaciones por teléfono, en un “patrón de comportamiento” que “incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc, respecto a la masa de personas que les rodea”.

Una página de un informe de la Policía Nacional muestra imágenes de 'dinamizadores sobre el terreno no uniformados', o supuestos agentes infiltrados de Marrucos en Ceuta. / Cenif CNP

Si información relacionada con otros ámbitos, como el terrorismo yihadista -y, en menor medida, el tráfico de drogas- ha fluido en franca colaboración desde Marruecos, en este caso “no llega nada”, explican las fuentes mencionadas, tras conocer un primer intento no oficial de obtener alguna explicación de los interlocutores marroquís.

Obligados a hablar

Material gráfico de distinto origen captado por los investigadores policiales ha de ser comparado con fotos tomadas en la frontera de Ceuta, con el dispositivo de reconocimiento facial de “frontera inteligente” -terminología de Interior- que funciona en el paso del Tarajal desde el pasado mes de abril.

Los sucesos de Ceuta y la investigación judicial que ahora se inicia ponen en tensión tres acuerdos bilaterales de seguridad entre Rabat y Madrid, algunos de ellos de funcionamiento ya probado.

El 23 de julio de 2025, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, el fiscal jefe Jesús Alonso -que ahora asume la investigación sobre el caso de Ceuta- y varios magistrados y fiscales de ese órgano judicial recibieron a jueces marroquís. La Audiencia Nacional informó tras la visita de que en el encuentro se habían tratado asuntos “como las extradiciones entre ambos países, así como la trata de seres humanos y la inmigración ilegal”. Fue la última vez que se reforzó esa cooperación.

Foto de familia de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y de tribunales marroquís en una visita de estos a sus colegas en Madrid / Audiencia Nacional

Desde 2012, rige en las relaciones de seguridad entre España y Marruecos el Acuerdo de Cooperación Policial Transfronteriza. Sus centros de contacto están en Algeciras y Tánger. Su principal función es el intercambio de información sobre inmigración irregular. El acuerdo marcaba un contacto equilibrado de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Gendarmería Real y la DGSN, o Dirección General de Seguridad Nacional, la inteligencia interior marroquí.

De momento, no sale de ese canal una identificación oficial de ninguno de los cabecillas del asalto a la frontera de Ceuta, pese a que la comunicación directa entre cuerpos de seguridad españoles y marroquís fue reforzada por un nuevo compromiso, el Convenido de Seguridad España-Marruecos de 2019, que entró en vigor el 30 de abril de 2022.

A nivel judicial rige desde 2013 un Convenio de Asistencia Judicial en materia penal, por el que Madrid y Rabat están obligadas a prestarse “la asistencia judicial más amplia posibles en casos penales”. Es bajo una figura penal, el atentado contra la integridad territorial de España, que ha asumido el caso de Ceuta la juez María Tardón. Que se produjera más de un centenar de muertes de migrantes en una avalancha supuestamente organizada es otra razón penal de peso.

Recelos internos

Las fuentes policiales consultadas señalan diversas vías de investigación para esclarecer el asalto a la frontera de Ceuta: qué unidades de seguridad marroquís estaban desplegadas y en activo en la mañana del 30 de julio, día de la Fiesta del Trono en Marruecos; dónde estaban y en qué cantidad; cuántas en el eje Tetuán-Ceuta; bajo el mando de qué superiores, nombre y rango; con qué instrucciones de vigilancia, apertura o cierre del tráfico de camiones y otros medios grandes de carga en las carreteras de esa zona...

Es mucho lo que queda por preguntar a Marruecos, y las incógnitas no se acumulan en el mejor momento. Cuesta ocultar en Ceuta los nervios que reinan entre responsables de las Fuerzas de Seguridad según se aproxima la fecha en que el Gobierno ha de decidir la desclasificación de documentos relacionados con la crisis migratoria.

Diversas fuentes de ese sector confirman a este diario el clima de recelo que, incluso antes de ese anuncio de Pedro Sánchez en el Congreso, lleva semanas instalado entre altos mandos y jefes intermedios de Policía Nacional, Guardia Civil y otros servicios trabajando en la zona. Una de ellas cree que es un “un escollo” para averiguar detalles del asalto a la ciudad que corre prisa certificar.

“Nada nuevo bajo el sol”, se queja una fuente de la Guardia Civil, confirmando su sensación sobre una vieja tentación entre unidades distintas de inteligencia de guardarse la información más relevante para una investigación y solo compartir detalles menos valiosos.

Alude con ello también al primero de los informes policiales elevados a Tardón, titular del juzgado de instrucción -o plaza- 3 de la Audiencia Nacional. En las 50 páginas del dosier del CENIF de la Policía figura un monitoreo de números de teléfono con prefijo marroquí y cuenta de whatsapp, y otros números, en su mayoría también marroquís, ligados a esos números primeros, que supuestamente no fue compartido.

Hay mal ambiente además en la relación de esos cuerpos con la Delegación del Gobierno. Una fuente muy próxima al trabajo policial en la ciudad confirma que “hay alguna disfunción en las relaciones con la Delegación”, si bien matiza que “los cuerpos policiales lo atribuyen al exceso de trabajo” que soporta ese organismo desde el 30 de julio.

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Esta fuente niega que las malas relaciones empapen también a los funcionarios de Guardia Civil y Policía; “más bien al contrario”, asegura. Su aseveración contrasta con las de otras fuentes que deploran que “el informe de CENIF ha sido un martillazo”.