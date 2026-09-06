Plus Ultra 'coló' en la pandemia a la hija pequeña de Chávez en un avión a Caracas: "La pasaremos de incógnito"

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola 'coló' de "incógnito" en la pandemia a la hija pequeña de Hugo Chávez, Rosinés, en un avión desde Madrid con destino a Caracas, según consta en los mensajes del teléfono del que fuera máximo accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes, que fueron aportados el 18 de marzo de 2026 a la UDEF por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI).

Mensaje sobre la hija de Hugo Chávez / EL PERIÓDICO

"Trae a la fémina en el 600 con los sables. Así viene solita", ordena Reyes al expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola el 3 de julio de 2020, fecha en la que la compañía aérea retomaba los vuelos desde Barajas a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, la capital venezolana. Al aludir al "600" Martínez Sola se refiere al modelo de avión Airbus A340-600, una aeronave de largo alcance que la compañía incorporó en 2019 a su flota para cubrir rutas internacionales.

"Ahora hablo con Jesús. Buscar la fórmula de que pase de incógnito. De todas formas los que vuelan con ella son afines", completa Martínez Sola a Rodolfo Reyes, quien responde: "Como va haber gente protestando. No necesitamos esa foto. Que haga checking en la T1" del aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Pasaporte diplomático

"Estoy solucionando", completa Rodríguez Sola, quien minutos después remite a Rodolfo Reyes una fotografía del pasaporte diplomático de Rosinés Chávez Rodríguez: "A Jesús no le han solicitado nada especial. Irá en primera. Y nosotros la pasaremos de incógnito, o lo más posible", completa. "No deberíamos tener problemas", responde Rodolfo Reyes.

Mensaje de Julio Martínez Sola / EL PERIÓDICO

Al día siguiente Martínez Sola, tras compartir una imagen, confirma a Rodolfo Reyes que la hija del expresidente había podido entrar en el avión: "Ahí van los sables, la hija, lo chorizos de Raif, el okupa, etc, etc, etc".

En 2016 la hija menor del expresidente venezolano se fue a París a estudiar, tal y como confirmó su madre Marisabel Rodríguez, viuda de Hugo Chávez: "Antes de que pregunten, mi hija sí viajó en su derecho a estudiar, ya que por ahora acá (en Venezuela) muchos opositores, como ustedes, la acosan”, escribió en la red social 'X'. Rosinés Chávez Rodríguez se graduó en 2022.

Nombrada por Maduro

En marzo de 2024 el expresidente venezolano Nicolás Maduro nombró a la hija menor de Chávez presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), puesto que dejó en junio de 2025 al ser designada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, responsable de la Gran Misión Venezuela Joven.

El expresidente y cofundador de Plus Ultra Julio Miguel Martínez Sola / Javier Lizon / EFE

Este lunes el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola declarará ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como investigado después de que en julio pasado implicara al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía.

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El exdirectivo de la compañía aérea "tuvo plena conciencia" de que Zapatero y el consultor Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (así que por ahí vendrá la mordida), lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía", aún cuando desconociesen los acuerdos internos entre ellos. El martes será el turno del ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli, que también relacionó a Zapatero con el rescate.