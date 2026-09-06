La Audiencia Nacional respalda la candidatura al Supremo de siete magistrados, entre ellos los de los casos Gürtel y Púnica y un exconsejero de Ayuso

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha respaldado la candidatura al Tribunal Supremo de siete de sus magistrados, según consta en el acta de la reunión del pasado 28 de julio, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, los magistrados han informado a la Sección de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los magistrados Vicente Manuel Rouco Rodríguez, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, José Ricardo Juan de Prada Solaesa, Eloy Velasco Núñez, Enrique López López, María Dolores Hernández Rueda y Joaquín Delgado Martín.

"Todos los magistrados y la magistrada desempeñan y han desempeñado satisfactoriamente y con dedicación adecuada" sus funciones jurisdiccionales "desde su incorporación, tanto en sus destinos definitivos como en las diferentes medidas de refuerzo o apoyo que han ejercido, sin que conste nota desfavorable en su expediente personal ni que hayan sido sancionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional", dice el acuerdo, cuyo ponente es el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez.

El presidente ha respaldado a los siete magistrados después de que el pasado 27 de julio recibiera por correo electrónico una comunicación de la Sección de Calificación del Consejo General del Poder Judicial "por la cual se interesaba de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional la emisión de un informe de estos aspirantes a la provisión de tres plazas para la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Amplia experiencia de todos

En concreto, Vicente Manuel Rouco Rodríguez es el magistrado más antiguo de los siete, pues tiene el número 71. Fue durante dos décadas presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cargo que abandonó en 2025 para trasladarse a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

El siguiente en el escalafón de jueces es el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez (número 189). En diciembre de 2024 fue uno de los aspirantes a presidir la propia Audiencia Nacional, cargo que no consiguió. La Sección Tercera en la que desempeña su trabajo es la encargada de los recursos de causas tan relevantes como el caso Zapatero, en la que está investigado el expresidente del Gobierno socialista.

El número 268 es el magistrado José Ricardo Juan de Prada Solaesa, adscrito a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue uno de los magistrados que redactó la sentencia principal del caso Gürtel, en la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo. Años después fue recusado y apartado del tribunal que juzgó el caso de la Caja B de la formación política conservadora.

"Cajera de Mercadona"

Eloy Velasco Núñez (531 en el escalafón) es magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Al igual que Gutiérrez Gómez, fue candidato a presidir la Audiencia Nacional, pero no obtuvo el cargo. Fue el instructor de los casos Púnica y Lezo, entre otros, sobre presunta corrupción de excargos del PP. Este partido político gobernaba en la Comunidad Valenciana mientras el propio Velasco fue director general de Justicia de la Generalitat (1995 y 2003).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó en febrero pasado el expediente disciplinario que abrió a este magistrado por una falta grave de desconsideración hacía la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, a quien criticó por promover la ley del "Solo sí es sí": En concreto, aseguró que Montero, "desde su cajero de Mercadona" no podía "dar clase a los demás".

Enrique López López (532), al igual que Velasco tampoco logró ser presidente de la Audiencia Nacional. Fue consejero de la Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid entre el 21 de junio de 2021 y el 26 de junio de 2023, siempre con Isabel Díaz Ayuso de presidenta. Abandonó este puesto para reincorporarse a la Sala de Apelaciones. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó la recusación que se planteó contra Enrique López y le apartó del tribunal que juzgó la conocida como "Época l" del caso Gürtel.

La única mujer

La magistrada de la Sala de lo Penal María Dolores Hernández Rueda, que es la número 722 en el escalafón, es la única mujer que aspira desde la Audiencia Nacional a una de las mencionadas plazas del Tribunal Supremo. El 18 de diciembre de 2024 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombró a Hernández Rueda jefa del Servicio de Inspección.

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El último en el escalafón (908) de los siete aspirantes destinados en la Audiencia Nacional es el magistrado Joaquín Delgado Martín, de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Es experto en Justicia Digital e Inteligencia Artificial.