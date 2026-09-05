Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reforma Mar MenorJefatura bomberosWalls Feria MurciaAlcaraz US OpenActividades Feria hoyRatas Murcia
instagramlinkedin

CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA

Portugal considera que no hubo "amenaza inmediata" para Schengen tras la entrada de migrantes en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha destacado las "impresionantes" gestiones de Marruecos para contener a los migrantes

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel (archivo)

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel (archivo) / Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha afirmado que la entrada de migrantes en Ceuta no supuso una "amenaza inmediata" para el espacio común europeo Schengen de libre circulación de personas.

"Podemos decir que no hubo una amenaza inmediata al derecho de Schengen según ocurrió", ha apuntado Rangel desde Cernobbio, a las afueras de Milán, donde participa en el Foro Ambrosetti. "Esta ha sido siempre nuestra evaluación y somos vecinos, así que junto a Francia hubiésemos sufrido el primer impacto", ha añadido, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Georgia Meloni

Rangel se ha referido también a la decisión del Gobierno italiano de suspender el acuerdo de Schengen e imponer controles fronterizos a personas procedentes de España y ha destacado que España e Italia son "amigos" y ha asegurado que "esta pequeña tensión" se resolverá próximamente.

El ministro portugués ha añadido que su Gobierno apoya la convocatoria de una reunión de ministros del Interior de la UE como pide la primera ministra italiana, Georgia Meloni, a pesar de no haber suscrito la declaración de líderes europeos pidiendo una cumbre de emergencia sobre Ceuta.

Noticias relacionadas y más

Portugal, ha explicado Rangel, supervisó la situación en Ceuta "hora por hora" y "recibía información y también daba información". Así, ha destacado las gestiones "muy impresionantes" de Marruecos para contener a los migrantes.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quién es Tomás Olivo, el discreto magnate murciano y 'rey de los centros comerciales' que acaba de comprar el histórico edificio de Telefónica en Madrid
  2. Comienza la demolición de casas en ruina por el control de los empadronamientos en Lorca
  3. De los centros comerciales al histórico edificio de Telefónica en Madrid: las 'joyas' del imperio inmobiliario del murciano Tomás Olivo
  4. Walls pregona la Feria con una declaración de amor: 'Murcia me ha dado al amor de mi vida, con quien espero formar una familia murciana
  5. Adiós a Luis Muñoz
  6. Así se reparte la riqueza de los contribuyentes adinerados de la Región de Murcia: empresas, inmuebles y depósitos
  7. El Gobierno de Molina de Segura informa de 'avances positivos' en el control de los quironómidos de Altorreal
  8. Muere Salvador Villa, fotógrafo de referencia de los festivales de rock

El UCAM Murcia tropieza en su estreno ante el Castellonense

El UCAM Murcia tropieza en su estreno ante el Castellonense

El FC Cartagena propone, domina y enamora, pero tropieza ante el Nástic

El FC Cartagena propone, domina y enamora, pero tropieza ante el Nástic

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

Un error defensivo y la contundencia del Sant Andreu condenan al Águilas FC a la derrota

Un error defensivo y la contundencia del Sant Andreu condenan al Águilas FC a la derrota

Una bandera de España en la puerta de una consulta desata la polémica en Alhama: piden sancionar al médico

Una bandera de España en la puerta de una consulta desata la polémica en Alhama: piden sancionar al médico

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Murcia afrontará el domingo temperaturas de hasta 37 grados

Murcia afrontará el domingo temperaturas de hasta 37 grados
Tracking Pixel Contents