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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva
Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas
Marlaska se queja al Poder Judicial de que la jueza prohibiera a la policía que investiga la crisis en Ceuta facilitar información a sus superiores y Perelló pide respeto
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Los ceutíes vuelven a la calle, esta vez por los emplazamientos para los migrantes
Cientos de vecinos de Ceuta se han vuelto a manifestar y concentrarse este jueves, en esta ocasión en contra de los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno de la Nación como paso previo a la expulsión de estas personas.
En este caso, las protestas vecinales se han circunscrito a una explanada situada junto a una escuela infantil que está siendo acondicionada por el Gobierno, así como por el anuncio de otro emplazamiento en el Muelle de Poniente del puerto, junto a dos núcleos de población. (Seguir leyendo)
Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional
El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantes a través de la frontera del Tarajal.
Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma, en particular al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.
El objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".
Un juzgado abre diligencias para investigar agresiones a militares y a vecinos en Ceuta
Un juzgado de Ceuta investigará las agresiones a militares y a vecinos en la ciudad autónoma, así como la posible adquisición y suministro entre los migrantes "de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases" contra las fuerzas de seguridad. (Seguir leyendo)
La FAPE pide más seguridad para periodistas tras las agresiones en las protestas por Ceuta
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado este martes las agresiones perpetradas ayer contra varios reporteros de TVE mientras cubrían las manifestaciones de apoyo a Ceuta en varios puntos del país y ha exigido más seguridad para los periodistas.
"Desde la FAPE mostramos nuestro más rotundo rechazo a los insultos y agresiones sufridas ayer por profesionales de la información de @rtve en las concentraciones sobre Ceuta y nos solidarizamos con ellos. Demandamos más seguridad para que los y las periodistas puedan informar", ha subrayado la FAPE en "X".
Lo ha hecho después de que ayer, varios reporteros de TVE que estaban cubriendo las manifestaciones de apoyo a Ceuta en Madrid, Barcelona y la propia ciudad autónoma sufrieran insultos y agresiones a manos de grupos ultras mientras hacían su trabajo.
La Junta de Personal Docente de Ceuta pide más medidas de protección ante el curso escolar
La Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta ha reclamado este jueves la adopción de "medidas urgentes" de prevención, protección y apoyo a los centros educativos ante el inicio del curso escolar el próximo 8 de septiembre.
Los integrantes de la Junta de Personal han mantenido hoy una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado y han puesto de manifiesto la "especial vulnerabilidad en la que se encuentran el profesorado, el alumnado y sus familias".
Milei acusa a Sánchez de facilitar “la inmigración descontrolada” y allanar el camino a “las hordas extranjeras”
El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de facilitar "la inmigración descontrolada" y allanar "el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos", además de "degradar la identidad española", durante su intervención en Santiago en el Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso. (Seguir leyendo)
Detenido un migrante en Ceuta tras apedrear a militares que lo sorprendieron en una casa
Un migrante ha sido detenido este jueves después de apedrear a una patrulla del Ejército al haber sido sorprendido asaltando una vivienda particular, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes policiales.
Los hechos se han producido cuando una patrulla ha localizado al migrante intentando entrar en una casa de la ciudad.
Los militares han intervenido y, durante la persecución, el migrante ha arremetido "deliberamente" contra ellos con piedras y ofreciendo una "resistencia brutal a golpes y patadas" al ser arrestado.
La presidenta del CGPJ pide a Marlaska el "máximo respeto" ante las decisiones de la jueza de Ceuta
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "máximo respeto" ante las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tras su queja por que la magistrada prohibiera al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta que facilitara información a sus superiores.
Marlaska ha enviado una carta a Perelló en la que le transmite su "preocupación" a esa decisión y sostiene que en situaciones de extrema gravedad, como la de Ceuta, debe ser compatible con que la policía judicial informe a los órganos judiciales y que facilite al Gobierno "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".
En su respuesta, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial comparte con el titular de Interior "la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis", pero deja claro que "la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto".
Marlaska se queja de la jueza del caso de Ceuta ante el CGPJ y reclama que se traslade la información policial
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el que le transmite su “preocupación” por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional de, según fuentes de Interior, " prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas".
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Muere un menor marroquí diabético en un centro de acogida de Ceuta
Un menor marroquí de 17 años ha fallecido este jueves en un centro de acogida de Ceuta, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias. Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte es consecuencia de la diabetes que padecía y que estaban controlando las autoridades desde su llegada irregular a la ciudad.
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