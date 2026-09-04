Crisis
El Gobierno habilita carpas militares en Ceuta para atender a 600 migrantes, principalmente mujeres y niñas
El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de infraestructura perteneciente a su emblemático equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la Ciudad Autónoma, con el objetivo de agilizar los trámites para el retorno de aquellas persona que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.
Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluyen 10 carpas de 42 metros cuadrados y 40 carpas de 36 metros cuadrados de arco inflable, lo que supon más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.
Este dispositivo, según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, “irá destinado prioritariamente a la atención de mujeres con sus niñas y niños en situación de vulnerabilidad”.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: 'Posibilidad de dana en el Levante
- Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
- La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia
- Los trabajadores de Amazon Murcia amagan con casi 20 días de huelga otra vez en plena campaña del Back Friday y de Navidad
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta el programa de actividades para este jueves
- La Región de Murcia afronta el jueves con un ligero ascenso en el termómetro y posibles tormentas en el Noroeste
- Condenado a 18 meses de prisión el líder de una asociación cannábica de Murcia por tráfico de drogas
- Los cinco restaurantes de Murcia más populares para la vuelta a la rutina