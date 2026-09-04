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El Gobierno habilita carpas militares en Ceuta para atender a 600 migrantes, principalmente mujeres y niñas

Decenas de migrantes esperan en las inmediaciones de la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes esperan en las inmediaciones de la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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May Mariño

El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de infraestructura perteneciente a su emblemático equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la Ciudad Autónoma, con el objetivo de agilizar los trámites para el retorno de aquellas persona que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.

Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluyen 10 carpas de 42 metros cuadrados y 40 carpas de 36 metros cuadrados de arco inflable, lo que supon más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.

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Este dispositivo, según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, “irá destinado prioritariamente a la atención de mujeres con sus niñas y niños en situación de vulnerabilidad”.

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Fuente: El Periódico

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