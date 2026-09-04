Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

El nuevo abogado de la mujer de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, no ha agotado el plazo que le dio el juez Juan Carlos Peinado para presentar su escrito de defensa de cara al juicio con jurado que sentará en su banquillo a su cliente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, que concluía el próximo lunes. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, defiende su absolución porque Begoña Gómez "no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín Goyache (el Rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el Vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria" en la Universidad Complutense.

El escrito, que se extiende a lo largo de 50 folios, incide igualmente en que la labor de Gómez en la cátedra de Transformación Social Competitiva no le ha supuesto "beneficio económico alguno" y defiende el papel de su asistente en Moncloa Cristina Álvarez, igualmente procesada.