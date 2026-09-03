El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla

La Zarzuela tenía previsto iniciar el nuevo curso con Leonor en el centro de la actualidad de la institución. La Princesa de Asturias empieza el próximo lunes, 7 de septiembre, la etapa universitaria, en el Grado de Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, la crisis social, política y económica desatada el 30 de julio en Ceuta a raíz de la entrada de 80.000 migrantes desde Marruecos ha llevado a la Casa del Rey a seguir también muy de cerca la situación en la ciudad autónoma y la posibilidad de que Felipe VI viaje pronto a ese territorio. El Monarca no ha pisado nunca esa ciudad ni tampoco Melilla: ni como Rey ni como Príncipe de Asturias.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que se reunió con Felipe VI el 6 de agosto, aseguró que el jefe de Estado le dijo en persona que tiene intención de viajar a la ciudad, un desplazamiento muy delicado que la Zarzuela organizará con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente afirmó el lunes en la Cadena Ser que lo hará "cuando se den las condiciones". Cuando, en 2007, Juan Carlos I hizo su único viaje a Ceuta y Melilla en 39 años, el Gobierno de Rabat retiró a su embajador en Madrid, Omar Azziman, como muestra de rechazo y se organizaron manifestaciones en las localidades cercanas a las dos ciudades antes y durante la visita del Rey y Sofía.

Para preparar esa visita, Felipe VI tiene en su propio despacho a un profundo conocedor de Marruecos. Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey desde febrero de 2024 y principal asesor del Monarca, será quien aborde con el Gobierno —y, en concreto, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños— la búsqueda de una fecha para el desplazamiento. No es fácil por la tensión política en estos momentos y también porque el día 23 de este mes hay elecciones legislativas en Marruecos y las siguientes semanas para la conformación del nuevo Ejecutivo de Rabat, en estos momentos una coalición de tres partidos.

Felipe VI y Vivas, el 6 de agosto en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. / Ballesteros / EFE

Diplomático de carrera, Villarino vivió y trabajó durante casi cuatro años en Marruecos. Entre agosto de 2013 y junio de 2017 fue jefe adjunto de misión y ministro consejero de la Embajada española en Rabat, de facto el número dos de la representación diplomática. Allí conoció desde dentro una relación bilateral en la que Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental, la inmigración, la seguridad y la cooperación económica forman parte de un equilibrio especialmente sensible. A su regreso a Madrid, en 2017, el entonces ministro de Exteriores de Mariano Rajoy (PP), Alfonso Dastis, lo eligió como jefe de gabinete. Permaneció en ese puesto con Josep Borrell y después con Arancha González Laya, ministros con Sánchez (PSOE).

El episodio de Gali y Ceuta de 2021

Precisamente con Laya le tocó gestionar en 2021 uno de los episodios más delicados de la relación reciente con Marruecos: la entrada en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, para recibir tratamiento médico por un cuadro grave de covid-19. Villarino coordinó desde Exteriores parte de las gestiones para su llegada a la base aérea de Zaragoza y declaró posteriormente como investigado ante el juez que examinó cómo se había producido la operación. Declaró que González Laya le había encargado gestionar la llegada con la máxima discreción; según recogió posteriormente el juez, fue el propio Villarino quien planteó que Gali no pasara el control de pasaportes y la ministra mostró su conformidad. La investigación contra Villarino fue archivada al no apreciar el juez indicios de que, cuando gestionó la entrada de Gali, conociera las causas penales que este tenía pendientes en la Audiencia Nacional.

La historia de Gali terminó teniendo a Ceuta como escenario. La acogida de Gali desencadenó una grave crisis diplomática con Rabat y, semanas después de saberse que estaba siendo atendido en España, el 23 de mayo de 2021, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma. El Parlamento Europeo aprobó una resolución acusando a Rabat de forma expresa el uso de menores no acompañados y el control fronterizo por parte de Marruecos como mecanismo de presión política contra España.

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Cinco años después, Villarino vuelve a encontrarse con Ceuta y Marruecos sobre la mesa, esta vez desde el despacho más importante de la Zarzuela. Será uno de los encargados de encontrar con el Gobierno el momento para un viaje de Felipe VI que, por su destino y por la reacción que pueda provocar al otro lado de la frontera, tendrá inevitablemente una lectura mucho mayor que la de una simple visita institucional.