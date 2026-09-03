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Crisis migratoria

La comparecencia de Pedro Sánchez sobre el asalto masivo a Ceuta, en frases clave

La comparecencia en el Congreso ha llegado en un momento muy delicado para Sánchez tras el informe policial que señala a Marruecos como colaborador en el asalto a la ciudad autónoma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

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Jose Rico

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad en Ceuta antes, durante y después de la avalancha de migrantes del 30 de julio. La comparecencia en el Congreso ha llegado en un momento muy delicado para Sánchez tras el informe policial que señala a Marruecos como colaborador en el asalto a la ciudad autónoma.

Estas son las frases más importantes de la comparecencia inicial de Sánchez:

  • -"La ciudadanía ceutí está pasando por momentos difíciles".
  • -"Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos y va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos".
  • -"Lo que está pasando en Ceuta es poliédrico, confluyen muchos intereses y actores. Esa complejidad confunde a quienes viven de eslóganes fáciles".

La cronología de los hechos

  • -"Entre el 10 y el 25 de julio se registraron 37 entradas diarias. A partir del 25 de julio, el flujo fue aumentando hasta llegar a las 194 entradas la noche del 29 de julio".
  • -"El Gobierno detectó ese incremento y nos coordinamos con Ceuta para hacerle frente. En la mañana del 30 de julio, la situación cambia repentinamente".
  • -"Las redes se llenaron de mensajes que animaban a cruzar la frontera porque había una sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones en caliente".
  • -"A nado accedieron cuatro de cada cinco migrantes el 30 de julio. Hubo 141 muertos por ahogamiento".
  • -"Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar la estabilidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana".
  • -"Como presidente del Gobierno y como ciudadano español, afirmo que los agentes hicieron lo más inteligente. Ante la amenaza, respondieron con humanidad".
  • -"La situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo de reduce y pudimos cerrar la frontera. Habían accedido unas 70.000 personas".
  • -"Sin las medidas que tomamos hubiera sido imposible que más del 90% de los migrantes volvieran a Marruecos en pocas horas. Volvieron unas 63.000 personas".
  • -"Ha sido el proceso de retorno de migrantes más rápido de la historia, como ha reconocido la Unión Europea".
  • -"No se puede coger a un migrante y lanzarlo al mar como si fuera un saco de tierra, como se infiere por parte de algunos dirigentes políticos".
  • -"Hay leyes y tratados que estamos obligados a cumplir. Antes de echar a un ser humano, hay que seguir un proceso legal que lleva su tiempo".
  • -"Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema".
  • -"Esperábamos más solidaridad de todos los socios de la UE. Ceuta es España en la frontera, la única frontera terrestre europea con África".

¿Se podría haber evitado?

  • -"El Gobierno tomó medidas en cuanto el Supremo emitió la sentencia sobre las devoluciones en caliente".
  • -"El Gobierno no recibió ningún aviso que anticipase lo que iba a suceder. Ninguno iba más allá de la descripción de los datos ni de avisos rutinarios".
  • -"No es cierto que Frontex alertase. Hizo un informe rutinario que describía los movimientos".
  • -"Los informes que tenía el Gobierno hablaban de Canarias, pero no de Ceuta".
  • -"El presidente de Ceuta llamó a la Moncloa para decir que las llegadas a nado habían pasado de 10 a 20 en un día, y que le preocupaba que fueran 200 a final de la semana".
  • -"El mes previo al cruce, el CNI elaboró dos informes que describía que los cruces y recomendaba extremar la precaución".
  • -"Los llamamientos en redes sociales no son excepcionales. El repunte de cruces a nado previo no era excepcional".
  • -"Ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo".
  • -"El CENIF elaboró dos informes los días 28 y 29 de julio en el que advertía de un posible aumento paulatino de los cruces con impacto medio o bajo. Pero añade que no puede asegurar que esto vaya a ocurrir".
  • -"He dado orden de publicar un dosier con todos los informes sobre este tema".

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¿Marruecos provocó el asalto?

  • -"Marruecos juega un papel clave en el control de la migración hacia España. Dos ministros marroquíes han hecho declaraciones inaceptables sobre la soberanía de Ceuta y Melilla".
  • -"No estamos ante un evento simple donde A llevó a B, sino ante un evento en el que se dieron varios factores, ya veremos si de forma planificada, que lo hicieron imprevisible".
  • -"La sentencia del Supremo fue tergiversada en redes sociales y reducida a dos bulos: que la frontera estaba abierta y que quien entrase no podría ser devuelto".
  • -"Los bulos se transformaron en una organización masiva en la que se compartieron mapas, rutas e itinerarios en redes sociales".
  • -"Nuestros servicios de inteligencia no han determinado, de momento, si hubo algún gobierno detrás de esa organización, pero sí se amplificaron la crisis con imágenes y datos falsos".
  • -"Hay quien sostiene que las autoridades marroquíes provocaron esta crisis, pero me debo al rigor, a la prudencia y al interés general".
  • -"Nadie ha aportado pruebas al Gobierno de que esta crisis fue planificada y ejecutada por las autoridades de Marruecos".
  • -" La actitud de Marruecos tuvo tres momentos. El 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera. Después, la combatió y facilitó la mayoría de retornos".
  • -"Si hubo incapacidad o inacción por parte de Marruecos el 30 de julio, es algo que tendrá que dirimirse. No se puede concluir que fuera diseñado por Marruecos".
  • -"Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a poderes extranjeros. Si se demuestra que Marruecos organizó el asalto, actuaremos con contundencia".

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Fuente: El Periódico

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