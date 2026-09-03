Marlaska se queja de la jueza del caso de Ceuta ante el CGPJ, que le recuerda el deber de prestar colaboración con la justicia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el que le transmite su “preocupación” por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de, según fuentes de Interior, " prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas". La respuesta del órgano de Gobierno de los jueces no se ha hecho esperar, y Perelló le recuerda en otra misiva que desde este órgano tienen vedado corregir decisiones judiciales, añadiendo que "la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos".

En el escrito, Grande-Marlaska aseguraba que “como ministro del Interior, y también como magistrado" - no alude a su condición de ex vocal del propio Consejo del Poder Judicial- respeta "escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal" en el que desempeña sus funciones”.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros - Europa Press

Por eso, concluye Grande-Marlaska, según las mismas fuentes, en situaciones de extrema gravedad como la que se está viviendo en Ceuta, debe ser compatible, “sin que se resienta la independencia judicial”, que la policía judicial “informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional”.

No es "incompatible"

Sin embargo, ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, el ministro del Interior defiende que “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.

Asegura el ministro del Interior que la información de la que dispone la Policía Nacional es “de gran interés” para su departamento y para que el Gobierno ejerza “con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón / EP

Ante ello, Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta tanto del Tribunal Supremo como del Consejo- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevé la ley.

También recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos y especial para la policía judicial; y que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "cualquiera que sea su naturaleza y dependencia"

“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, concluye la carta.

No se investiga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sugerido este jueves en su comparecencia en el Congreso que “habrá que investigar” por qué los policías que redactaron el informe sobre los sucesos de Ceuta elevado a la jueza María Tardón, con acusaciones a promotores supuestamente marroquís no contaron los detalles que conocían a su cadena de mando, para que lo supiera el sistema de seguridad puesto en marcha por la Situación de Interés para la Seguridad Nacional.

Pero fuentes gubernamentales descartan que lo dicho por el presidente del Gobierno implique nuevas pesquisas en Interior por este caso de supuesta ocultación de informacón por el Centro de Inmigración y Fronteras de la Policía (CENIF). “Con la explicación de ayer, hay suficiente”, indica una de las fuentes consultadas por ese diario.

Se refiere a, entre otras razones, los informes que los comisarios jefes de Extranjería y de Información, Julián Ávila y Javier Susín, elevaron al Director Adjunto Operativo (DAO), José Santafé, evaluando la solidez de las sospechas de participación de Marruecos en la organización de la avalancha del 30 y 31 de julio, y también a la explicación que, a su vez, dio el DAO al director general de la Policía, Francisco Pardo. Según esa versión, difundida por Interior, los policías redactores del informe del CENIF no pasaron sus datos al resto de la cadena de mando porque la juez Tardón se lo había prohibido.

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La sugerencia del presidente del Gobierno ha apuntado en la mañana de este jueves directamente a dos responsables policiales que acaban de estar en el centro de la tensión vivida en la Policía Nacional por las revelaciones acerca del informe del CENIF. Son los comisarios David Agorreta y Julián Ávila. El primero es subordinado del segundo. Lleva diez años al frente del CENIF. En una etapa anterior atravesó un periodo de enfrentamiento con el PSOE, en 2015, entonces en la oposición, que lo relacionó en iniciativas en el Congreso con la “policía patriótica” del PP por la que se procesó a su anterior jefe y ex DAO, el comisario Eugenio Pino.