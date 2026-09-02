El juez Pedraz pide al chófer de la empresaria que dijo llevar dinero a Ferraz los 'whatsapp' que pueden incriminar a la abogada de Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue avanzando en las diferentes derivadas del denominado caso Leire Díez sobre la trama dirigida a frustrar causas judiciales abiertas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En una de sus últimas resoluciones resuelve sobre petición de prueba con respecto a la imputación de la que fuera abogada del exasesor ministerial Koldo García, a la que se atribuye haber ofrecido dinero a Carmen Pano --la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz-- supuestamente a cambio de que modificase su declaración en el juicio que se celebraba contra su cliente en el Tribunal Supremo.

Concretamente, solicita a Álvaro Gallego, que le hizo de chófer de Pano con ocasión de una de las entregas, que aporte a la causa los 'whatsapp' o cualquier otro soporte documental que obre en su poder y que pueda servir para determinar la fecha en la que se celebraron las reuniones" en las que De la Hoz les realizó su proposición.

Por otra parte, y según la resolución con fecha de este martes a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado rechazar diversas pruebas de descargo solicitadas por de la Hoz, entre ellas la declaración de Víctor de Aldama, que niega la entrega misma de bolsas con dinero en Ferraz y siempre ha hablado de que esto es una fabulación de quienes eran sus socios y ahora investigados en el caso hidrocarburos.

La empresaria Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego a su llegada a la Audiencia Nacional, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

En uno de los oficios aportados a la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se apuntaba a un testimonio ofrecido por Pano el pasado mes de abril en la que la empresaria apuntaba a De la Hoz y otro socio de su despacho, quienes les habían manifestado a ella y a Gallego que que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz". Pano llegó a preguntar si estas personas eran del PSOE, lo que la letrada le había ratificado, con el fin de "salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró.

A cambio de su colaboración, dirigida a cambiar las diferentes declaraciones que habían hecho ambos sobre la entrega de efectivo en Ferraz, se le habría ofrecido dinero. Se habló de 25.000 euros para la boda de la hija de Pano --Leonor González-- y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.

Pruebas denegadas

Sobre las pruebas denegadas, Pedraz dice en su auto, en consonancia con la Fiscalía, que "en el presente caso las diligencias propuestas no resultan procedentes por cuanto exceden notoriamente del marco de la investigación a la que deben contraerse", y que "de practicarse no aportarían dato relevante alguno a la causa".

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Como señala la Fiscalía, añade Pedraz, "si se acredita que el ofrecimiento tuvo lugar, la actuación de la señora De la Hoz sería penalmente relevante a estos efectos, como colaboración con la organización criminal investigada". Agrega que el hecho de que el testimonio e aquellos que se quería modificar con dicho ofrecimiento (Pano y Gallego) era cierto o falso, "es cuestión que se habrá resuelto, o se resolverá, en los procedimientos donde se vertió e integrará, en caso de ser cierto en origen, un delito contra la administración de justicia a sumar al anterior", sin tener que ver con la investigación contra la letrada.