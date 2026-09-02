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Denuncias cruzadas

Begoña Gómez, citada ante un juez por denuncia falsa contra Vito Quiles tras el incidente en una cafetería

La acción del agitador contra la mujer de Sánchez se presentó después del archivo, que aún no es firme, de una primera denuncia de ella por agresión

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, durante la Conferencia Internacional para el Desarrollo celebrada en Sevilla en junio de 2025.

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, durante la Conferencia Internacional para el Desarrollo celebrada en Sevilla en junio de 2025. / JuanJo Martín / EFE

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha sido citada a declarar en calidad de querellada el próximo 23 de octubre ante el juez de Majadahonda (Madrid) Juan Calvo a raíz de una acción penal que presentó contra ella el agitador Vito Quiles por denuncia falsa. Lo hizo después de que otro juez de este municipio archivara una primera denuncia que la propia Gómez presentó contra este tras un incidente en el interior de una cafetería en la que se encontraba con unas amigas.

Fuentes jurídicas confirman a EL PERIÓDICO la citación de Gómez junto con la de Quiles, si bien este deberá acudir ante el juez de Instrucción número 6 de Majadahonda unas semanas antes -- el próximo 9 de septiembre-- para ratificarse en la querella presentada, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario.

Se da la circunstancia de que el archivo de la denuncia inicial fue recurrido por Gómez y la Audiencia Provincial aún no ha decidido sobre esta cuestión. Según el artículo 456.2 del Código Penal, no puede procederse contra el denunciante o acusador presuntamente falsario "sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada".

El Congreso estudiará la expulsión definitiva de Vito Quiles tras cinco sanciones graves

El Congreso estudiará la expulsión definitiva de Vito Quiles tras cinco sanciones graves / EP

Fue el pasado mes de mayo cuando otro juzgado de Majadahonda archivó la denuncia inicial de Begoña Gómez al no poder acreditarse que los hechos fueran constitutivos de infracción penal, puesto que en las grabaciones del incidente "no se aprecian las conductas denunciadas". A juicio del magistrado, no se pudo acreditar la "existencia objetiva" de las lesiones denunciadas por Gómez.

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Los hechos sucedieron el 29 de abril, cuando la esposa de Pedro Sánchez se encontraba en una cafetería y Vito Quiles accedió al local, interpeló a Gómez y comenzó a grabarla con su teléfono móvil. El propio Quiles publicó un vídeo del incidente en el que aparece la mujer de Sánchez tratando de abandonar el lugar mientras dos acompañantes forcejean con él e intentan que deje de grabar.

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Fuente: El Periódico

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