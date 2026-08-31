Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Cientos de ceutíes vuelven a salir a la calle para reclamar la expulsión de los "invasores"

Varios cientos de ceutíes han vuelto a salir esta tarde a la calle para protagonizar una protesta contra los "invasores" que se ha desarrollado por el centro de la ciudad y ha finalizado a las puertas de la Delegación del Gobierno. La medida de protesta se ha efectuado justo cuando este domingo se cumple un mes de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes por la frontera del Tarajal, de los cuales unos 9.000 según el Gobierno ceutí todavía permanecen en Ceuta.

La marcha, convocada a través de las redes sociales, se ha iniciado en la céntrica plaza de África -junto a la sede del Gobierno autonómico- y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la plaza de los Reyes, justo frente a la sede de la Delegación del Gobierno. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "fuera invasores" o "delegado dimisión" han sido las consignas más repetidas a lo largo de la protesta que ha vuelto a estar marcada por la presencia masiva de banderas de España y de Ceuta.