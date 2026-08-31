El PP acusa a Sánchez de "conspiranoia" sobre Ceuta: "Solo le ha faltado culpar a Franco"

"Solo le ha faltado culpar a Franco", exclamó este lunes en la sala de prensa de la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper. El también vicesecretario mostró su asombro por la, a su juicio, "conspiranoia" que se habría apoderado de Pedro Sánchez en su explicación de la crisis de Ceuta, que antes que el próximo jueves en el Congreso de los Diputados ofreció este mismo lunes en una entrevista en la Cadena SER.

Particularmente grave le pareció a Sémper las apelaciones del jefe del Ejecutivo a la supuesta responsabilidad en la avalancha migratoria de los últimos días de julio en la ciudad autónoma de Rusia, Israel o el magnate estadounidense Elon Musk, a través de su poder en las redes sociales, particularmente X, la antigua Twitter, de su propiedad. "Es verdaderamente sorprendente algunas de las cosas que hemos oído", afirmó el portavoz del PP, que añadió: "A la vez que el presidente del Gobierno dice que están investigando a ver qué ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news... sería para partirse de risa si no estuviésemos hablando de algo tan serio", concluyó.

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