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Feijóo espera que los españoles depositen en el PP el voto del "cabreo y la esperanza"

El Partido Popular se declara listo para superar sus resultados electorales y liderar un "cambio" en España, según su presidente

El PP se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

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EFE

Pontevedra

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto el curso político "del cambio" apelando a los españoles a dar a su formación el voto del "cabreo y la esperanza".

En la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade, ha afirmado que el PP "está listo no solo para lograr los excelentes resultados del 23 sino para superarlos". Feijóo ha señalado que este "no es un curso más", sino "el curso político del cambio", en el que su formación está preparada "para que los españoles depositen" en su partido el voto del "cabreo y la esperanza".

En Galicia, el líder del PP ha inaugurado el curso político ante el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda; y el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como otros cargos del partido, conselleiros y centenares de militantes y simpatizantes.

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El presidente del Partido Popular ha anunciado que el PP "se personará" en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

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"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia", ha afirmado Feijóo durante el acto público.

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