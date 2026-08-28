Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marlaska comparece en el Congreso

Ceuta pide calma ante los disturbios: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes"

El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma a través de sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje en el que se puede leer: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes", después de que durante la tarde de este miércoles se hayan registrado disturbios durante las manifestaciones en la playa del Trampolín.

El mensaje, difundido a través de su perfil de la red social X, se acompaña de un cartel con los mensajes: "Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión" y "Ceuta por encima de todo". Además, en la parte inferior de la imagen se pueden apreciar las palabras "Unión", "Respeto", "Convivencia" y "Futuro".

"Una ciudad, un sentido, un compromiso", reza la última línea de la instantánea.