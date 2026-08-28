Directo | Albares reivindica desde el Congreso la españolidad de Ceuta y Melilla: "Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía"

"Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, su estabilidad y prosperidad, son una prioridad absoluta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación". "Su estabilidad y prosperidad son también las de España y las de Europa". Así comenzó José Manuel Albares su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta del "drama" que vive Ceuta desde los últimos días de julio.

"Son dos ciudades orgullosamente españolas y europeas, ricas en su diversidad y convivencia, que debemos preservar porque es una seña de identidad de ambas ciudades, de España y de Europa", afirmó el jefe de la diplomacia española ante los parlamentarios convocados en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja.

Además, Albares remarcó que su "compromiso" como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio de Asuntos Exteriores con ambas ciudades autónomas "es total y permanente".

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"Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea. Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía, pero sobre todo, todos los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma y será así siempre", subrayó.