Crisis Migratoria
Vox anima a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta
Las concentraciones, convocadas para las 20.00 horas, pretenden mostrar el respaldo a la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes
Europa Press
Vox ha animado este jueves a sus votantes y simpatizantes a concentrarse frente a los ayuntamientos de toda España el próximo miércoles 2 de septiembre en rechazo a la "invasión" de Ceuta y para mostrar su apoyo a a ciudad autónoma, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
Bajo el lema 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España', el partido liderado por Santiago Abascal concreta que las concentraciones tendrán lugar a las 20.00 horas.
"¡No a la invasión! Animamos a todos nuestros simpatizantes y votantes a acudir a esta convocatoria frente a sus ayuntamientos. Defiende Ceuta. Defiende España", ha escrito Vox en su cuenta de la red social X. El propio Abascal ha republicado el mensaje.
Atendiendo a la grave situación que afronta Ceuta, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, convocó el 25 de agostó durante su visita a la ciudad autónoma, concentraciones el 2 de septiembre a las 20.00 horas, en la puerta de los consistorios de toda España.
Fuente: El Periódico
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