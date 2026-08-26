Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis CeutaPatrullera Guardia Civil MurciaAlcaldesa CalasparraVenta de droga San JavierPantanos MurciaCine de verano
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

El PP exige una reunión de la comisión de secretos tras el choque de Robles y Marlaska

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
  2. La Zona Azul podría implantarse cada verano en La Manga y Cabo de Palos
  3. Muere un hombre en Yecla tras ser atropellado por un camión mientras se encontraba parado en el arcén de la carretera con su coche
  4. Manolo Torres 'copia' la estrategia de López Miras y le envía una carta para que actúe ante la contaminación de suelos en Cartagena
  5. La Confederación y los ayuntamientos de la Región se preparan ante posibles danas
  6. Caen 12 miembros, entre ellos dos menores, de una red que vendía droga en San Javier y San Pedro del Pinatar
  7. El PSOE pide un servicio de limpieza 'estable' en La Alberca: 'Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas
  8. La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo

Siete trabajadores afectados por inhalación de gas en las obras de la avenida Miguel Induráin en Murcia

Siete trabajadores afectados por inhalación de gas en las obras de la avenida Miguel Induráin en Murcia

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Una embarcación con unas 50 personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena

Una embarcación con unas 50 personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena

Una embarcación con unas 50 personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena

Francisco Martín Ruiz, nuevo gerente de Urgencias y Emergencias 061 del SMS

Francisco Martín Ruiz, nuevo gerente de Urgencias y Emergencias 061 del SMS

Muere el exalcalde de Murcia Antonio Bódalo

Muere el exalcalde de Murcia Antonio Bódalo

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"
Tracking Pixel Contents