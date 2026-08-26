Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

La Policía usa gas lacrimógeno durante el reparto de alimentos a los migrantes en la playa ceutí del Trampolín

La Policía Nacional ha tenido que intervenir este martes por la tarde en la playa del Trampolín de Ceuta ante los altercados registrados durante el reparto de alimentos que Cruz Roja realiza diariamente entre los migrantes asentados en la zona.

Los incidentes se han producido alrededor de las 19.00 horas, cuando miles de personas se encontraban concentradas a la espera de recibir comida. Según fuentes policiales, varios enfrentamientos entre grupos de migrantes han elevado la tensión y han obligado a desplegar un dispositivo para contener los disturbios y evitar que se extendieran por el asentamiento.

Los agentes han realizado varias cargas y han empleado material antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos, para dispersar a los concentrados y recuperar el control de la zona.