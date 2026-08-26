El PSOE admite que el CNI pudo avisar de la entrada de migrantes, pero no de su magnitud

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez", al considerar posible que los servicios de Inteligencia alertaran de movimientos de personas, pero no de la "dimensión extraordinaria" que finalmente tuvo la avalancha.

En una rueda de prensa en el Congreso durante la sesión de la Diputación Permanente, López ha señalado que desconoce "las tripas" de lo ocurrido, pero ha apuntado que "seguramente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisa de que puede haber un paso de personas", incluso a través del mar, porque "parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes" días antes de la crisis.

Sin embargo, ha añadido que "posiblemente" el CNI no advirtió de que la entrada pudiera alcanzar una dimensión de hasta 70.000 personas. "Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio Ejército, hubieran sido infinitamente mayores de los que se pusieron", ha argumentado.

Ante la pregunta de si, de no haberse detectado la magnitud de la entrada, habría que juzgar la actuación de los servicios secretos, López no ha querido culpar a nadie y ha insistido en que desconoce lo sucedido. "Yo estoy diciendo que no lo sé", ha recalcado, antes de reiterar que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".

"Toda la información la damos al minuto"

Por otra parte, López ha rechazado que las explicaciones del Gobierno lleguen tarde y ha apuntado que el presidente comparecerá el día 3 de septiembre, hay comparecencias en el Congreso estos días de nueve ministros y que miembros del Ejecutivo han estado presentes "permanentemente" en Ceuta. "Toda la información la estamos teniendo al minuto", ha defendido.

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Preguntado por el adelanto de la comparecencia del presidente del Gobierno, inicialmente prevista para el día 9, el portavoz parlamentario ha confirmado que "había grupos que pensaban que había que adelantar y se ha adelantado", restando importancia al cambio de fecha.

Fuente: El Periódico