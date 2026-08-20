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CASO LEIRE DÍEZ

Leire Díez acusa a la UCO de maniobrar en su contra y reclama que no se unifiquen los dos casos en los que se le investiga

"Resulta inexplicable que se haya mantenido una investigación paralela en el Tribunal Central de Instancia cuando ya hacía meses que se investigaban los hechos", dice el recurso interpuesto por la abogada Eva María Bejarano, que defiende a la exmilitante del PSOE

El juez que investiga a Leire Díez en Plaza de Castilla prorroga la instrucción 6 meses

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Tono Calleja Flórez

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MADRID

La exmilitante socialista Leire Díez, a quien se le acusa de tratar de boicotear las causas judiciales contra el PSOE y la familia del presidente Pedro Sánchez, ha presentado un recurso de apelación en el que acusa a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de maniobrar en su contra. Y por eso, reclama a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechace la decisión de unificar los dos casos en los que se le investiga a la conocida como "fontanera" de los socialistas.

"Resulta inexplicable que se haya mantenido una investigación paralela en el Tribunal Central de Instancia cuando ya hacía meses que se investigaban los hechos", dice el recurso interpuesto por la abogada Eva María Bejarano, que completa en su escrito: "Resulta innegable no solo que la investigación de los hechos relativos a la trama del PSOE fue asumida en primer lugar por la Plaza nº9 de Madrid, sino que además esta trama no tiene absolutamente nada que ver con los supuestos amaños de contratos públicos que dieron lugar a las Diligencias previas 150/2025" que investiga la Audiencia Nacional.

El titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) recibió el pasado 14 de agosto todas las actuaciones llevadas a cabo por el magistrado que abrió la causa sobre la 'fontanera' del PSOE Leire Díez en Madrid, Arturo Zamarriego, quien la semana anterior decidió inhibirse al constatar que el Pedraz mantenía una investigación "más avanzada que le ha permitido imputar a responsables del PSOE".

Pero la letrada Bejarano sostiene que los hechos que investigaba el juez Zamarriego "nada tenían que ver con los hechos objeto de instrucción" por Pedraz: "Ni tampoco eran conexos", dice el escrito, que pone el foco en la actuación de la UCO: "A pesar de lo anterior y de que era público y notorio que en la Plaza nº9 se investigaba la trama de la fontanera del PSOE, con fecha 26 de mayo de 2026 se remitió por la UCO el atestado nº89/2026 de la misma fecha en el que exponían a la Plaza nº5 los resultados de la investigación de la información recabada en los registros del mes de diciembre de 2025".

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"En dicho atestado se reconoce como los hechos relativos a la trama del PSOE constituyen una 'nueva actividad delictiva', siendo más que evidente que nada tienen que ver con el supuesto amaño de contratos públicos", completa el recurso de Leire Díez.

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Fuente: El Periódico

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