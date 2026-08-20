En el municipio de Camariñas
Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua
Los particulares que estaban en el arenal rescataron a la afectada y le practicaron los primeros auxilios
EFE
Una mujer ha perdido la vida en la playa de Lago, en el municipio coruñés de Camariñas, en A Coruña.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que una mujer tenía problemas para salir del agua. Además, detalló que los particulares que estaban en el arenal rescataron a la mujer y le practicaron los primeros auxilios.
Hasta el punto se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero los profesionales sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer.
La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia y a Protección Civil de Camariñas.
- Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
- En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
- Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje
- El kamikaze drogado que se estrelló contra el coche del diputado del PSOE Miguel Ortega no pisará la cárcel
- Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: 'Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante
- Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
- Un hombre se pasea con un gran cuchillo y siembra el pánico en el centro de Cieza
- Reabre el taller de zapatería del crimen del Carrefour de Murcia: 'Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página