El Gobierno trasladará a 500 niñas migrantes de Ceuta a la península para que sean atendidas por ONG

El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un plan para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, como en el proceso general, ya que son las administraciones competentes para atender a la infancia. En este caso, la ciudad de Ceuta mantendría la tutela que ya ejerce, aunque finalmente las pequeñas vivan en otras CCAA. Las niñas estarían atendidas y bajo el cuidado de organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en cuidar a niños y niñas.

Este plan del Ministerio de Juventud e Infancia ha sido adelantado este miércoles por la Cadena Ser y confirmado posteriormente por este diario. El secretario de Estado y 'número dos' de la ministra, Sira Rego, Rubén Pérez, lleva desde el domingo en Ceuta trabajando para desarrollar este programa cuanto antes. Mientras el plan se pone en marcha, ya que se está prestando atención a las necesidades de cada menor de una en una, el Ministerio está buscando junto con el Gobierno de Ceuta lugares adecuados para que las pequeñas estén protegidas.

Desde Juventud e Infancia explican que llevan más de 20 días trabajando en un plan integral de acogida a todos los niños migrantes no acompañados, que Interior ya tiene filiados y localizados. Estos pequeños ascienden a 2.168, aunque es posible que la cifra aun aumente algo más en los próximos días. El grueso del plan está incluido en la ley para la acogida de los menores y que es vinculante para todas las comunidades autónomas. Pero el Ministerio apunta también a otras fórmulas urgentes que permitan agilizar la acogida en determinados casos.

Entre ellas, Juventud está contactando con ONG de ayuda a la infancia para que acojan a los perfiles más vulnerables "sin necesidad de trasladar la tutela a las CCAA", explican. En principio, el Ejecutivo ya tiene localizadas a 500 niñas que podrían ser las primeras en cruzar el Mediterráneo para pasar a la península.

Esta "vía urgente" se saltaría el rechazo manifestado por Vox para atender a los niños, ya que ha hecho llamamientos a "cazarlos" y devolverlos a Marruecos. El PP ha asegurado hasta ahora que va a cumplir la ley -que obliga a las CCAA a ser solidarias y a acoger a los menores-, pero, por otro lado, también ha pedido expulsar a las niñas y a las niñas más allá de las fronteras del país vecino, aunque esto sea ilegal.