Robles planta al Senado por la crisis migratoria de Ceuta, la tercera ministra en una semana

Primero, Fernando Grande-Marlaska dejó vacía su silla en la comisión de Interior del Senado, el pasado miércoles. Después, le siguió José Manuel Albares este lunes, en la comisión de Exteriores de la Cámara Alta. Hoy ha sido el turno de Margarita Robles. La ministra de Defensa, que inicialmente acordó con el PP su comparecencia para este martes, ha terminado haciendo lo propio y, como sus compañeros, ha plantado a la comisión de Defensa. La tercera silla vacía en una semana bajo el argumento de que los ministros del Gobierno darán explicaciones en el Congreso a finales de mes. El PP, por el momento, asegura que sigue estudiando "medidas" y se espera que las anuncien en los próximos días.

"Entendemos las causas, pero ninguna causa puede impedir que se ejerza el control al Gobierno, ninguna causa puede causar que no exista control parlamentario, el control propio de las democracias. Ningún Gobierno está por encima de las Cortes Generales, ningún Gobierno puede no dar explicaciones", ha sentenciado el presidente de la comisión de Defensa, el popular José Manuel Rey, al inicio de la sesión, en la que solo han intervenido los portavoces del PP, de Vox y de Junts para criticar la ausencia de Robles.