Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez analiza hoy la situación por videoconferencia con varios ministros

La FAPE exige a Marruecos que permita a los medios públicos españoles seguir informando desde Castillejos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la expulsión de los equipos de RTVE y EFE que permanecían en la localidad marroquí de Castillejos para informar sobre los movimientos de migrantes que intentaban cruzar a Ceuta y ha exigido a Marruecos que permita a los medios públicos españoles seguir informando desde la zona.

La Federación ha considerado que la decisión del Gobierno de Marruecos supone "un ataque a la libertad de información", reconocida como derecho en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha manifestado su apoyo a la labor de estos medios, desplazados para informar de la crisis migratoria y ha animado a estos periodistas y al resto de medios de comunicación a seguir informando para que "la sociedad española y la internacional" conozcan lo que está ocurriendo.

La FAPE ha asumido además el comunicado emitido por la APM, en el que esta asociación insta "al Gobierno español a que exprese de una manera clara, ante las autoridades marroquíes, su malestar con lo sucedido y a que les reclame un firme compromiso de que ese comportamiento no se repetirá con ningún medio de comunicación".