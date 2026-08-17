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Ajuste de cuentas en Huelva

Juanma Moreno pide al Gobierno reforzar la lucha contra el narcotráfico y garantizar la seguridad

El presidente andaluz denuncia que “el crimen gana terreno" tras los sucesos ocurridos en Isla Cristina (Huelva) que han dejado tres fallecidos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncia la composición del nuevo gobierno andaluz en una rueda de prensa.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncia la composición del nuevo gobierno andaluz en una rueda de prensa. / JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

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EFE

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central que, como responsable de garantizar la seguridad, refuerce todos los instrumentos necesarios para luchar contra el narcotráfico y "combatir esta barbaridad".

Moreno, en un mensaje en su cuenta de la red social X, ha añadido un enlace a la noticia del tiroteo ocurrido la pasada noche en la localidad onubense de Isla Cristina, en el que han fallecido tres personas: una mujer, su hijo menor y la madre de ella.

"Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía", ha denunciado. "Es evidente que el crimen gana terreno y faltan medios".

A la espera de confirmación oficial este suceso podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con un tiroteo anterior que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón de la capital onubense en septiembre de 2024 que se saldó con un muerto y dos heridos.

Moreno ha publicado también la noticia de la muerte por arma de fuego de un hombre de 45 años en Utrera (Sevilla), tras recibir varios disparos de bala en el torso en la barriada del Tinte del municipio.

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"El Gobierno de la Nación, como responsable de garantizar la seguridad, debe reforzar todos los instrumentos necesarios para combatir esta barbaridad", ha concluido el presidente andaluz.

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