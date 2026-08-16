Crisis migratoria
Sánchez analizará por videoconferencia con varios ministros la situación en Ceuta
Participarán Cuerpo, Marlaska, Albares, Robles, Saiz, Torres y Rego
EFE
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el lunes por videoconferencia una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta, en la que participarán varios ministros de su gabinete.
Según la agenda divulgada por Moncloa, en la reunión telemática participarán junto a Sánchez el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Esta será la segunda reunión telemática que presida Sánchez tras la crisis migratoria desatada por la entrada de 80.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La anterior fue el pasado día 7, cuando analizaron la situación en Ceuta y nuevas medidas destinadas para auxiliar a los migrantes que aún están en la ciudad autónoma y reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí.
Elma Saiz, en Ceuta
El lunes está previsto que Elma Saiz visite Ceuta para conocer sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria desplegado en la ciudad y para reunirse con el presidente, Juan Jesús Vivas. Saiz continuará de esta manera con la presencia del Gobierno en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria derivada de la entrada de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.
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