Moncloa defiende la concesión de la nacionalidad española a los hermanos venezolanos que pagaron un millón a Zapatero

La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil envió un escrito el pasado 24 de junio a la Comisaría General de Información en el que este organismo dependiente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendía que, "en el momento de la concesión de la nacionalidad española, no figuraban antecedentes penales ni policiales" de los empresarios de origen venezolano Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Su empresa Inteligencia Prospectiva pagó más de 1 millón de euros a las firmas que la UDEF atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero y a Whathefav SL, que pertenece a las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Este periódico informó de que estos hermanos pidieron ayuda al expolítico para obtener la nacionalidad española, según consta en los mensajes que se intercambió el propio Guillermo Alfredo Amaro Chacón con la secretaria del exlíder socialista, Gertrudis Alcázar, y que forman parte del sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En el interrogatorio, el magistrado llegó a interpelar de manera directa al exdirigente socialista sobre si estos empresarios ya disponían de la nacionalidad española. Sin embargo, Zapatero no respondió a esa pregunta.

Mensajes entre Guillermo Amaro Chacón y la secretaria de Zapatero / EL PERIÓDICO

En su escrito, el funcionario del Ministerio de Presidencia explica que se dirige al Jefe del Grupo 15 de la BBCA-UDEF tras conocer a través de los medios de comunicación la existencia del procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional, "en el cual se encuentran investigados" los Amaro Chacón. Y por eso la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, "a los efectos de valorar, en su caso, la posible declaración de lesividad" en la concesión de las nacionalidades, reclamaba a la unidad policial responsable de la investigación la "fecha de incoación de las diligencias previas o procedimiento judicial correspondiente" y los "hechos y delitos investigados y fecha de comisión de estos".

La declaración de lesividad es el trámite previo mediante el cual la Administración Pública afirma que una resolución favorable de concesión de nacionalidad, como podría ser el caso de los hermanos Amaro Chacón y sus familiares, perjudica el interés público. Y esta decisión permite al Estado recurrir a los tribunales para anulación el derecho concedido.

Informa al juez Calama

Ante esta reclamación de Moncloa, el Inspector de Policía, jefe del Grupo 15 de la BBCA-UDEF que se encarga de las pesquisas elaboró un oficio de fecha 6 de julio de 2026 en el que informó al juez Calama de que habían recibido esta comunicación "en relación a dos expedientes de nacionalidad tramitados por la citada Subdirección a Guillermo Alfredo Amaro Chacón y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Todo ello se pone en conocimiento de esa Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número Dos, para que disponga las instrucciones oportunas sobre la forma de proceder por parte de esta Unidad investigadora", completa el agente en el escrito.

Lucía Feijoo Viera

En una providencia de 20 de julio, el magistrado José Luis Calama relata a la Policía que "no ve impedimento alguno en que la UDEF informe a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre los extremos interesados a los efectos administrativos indicados", por lo que autoriza que se comunique la información reclamara a este departamento del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El mensaje de Gertrudis Alcázar

Tal y como informó esta redacción, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, envió el 30 de mayo de 2024 desde un teléfono de la 'Oficina del presidente Zapatero' a uno de los hermanos Amaro Chacón un mensaje en el que de manera literal decía: "Hola Guillermo, por favor, dime que nacionalidades son las que os han comunicado que están ya concedidas y cuáles siguen a la espera. Gracias. Un abrazo. Gertru". Y una hora después este empresario de origen venezolano respondió: "Te confirmo que la única nacionalidad que fue concedida fue la mía. El resto de los familiares siguen a la espera. A esos efectos, te envío a continuación un cuadro actualizado con los familiares que siguen a la espera y sus respectivos datos".

"Me mantengo a la disposición para cualquier aclaratoria o información adicional que se pueda requerir. Muchas gracias por todo", completó este empresario en un mensaje interceptado por la UDEF en el teléfono de la secretaria de Zapatero.

Por otra parte, este diario informó de que los mensajes del teléfono del que fuera máximo accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, que fueron entregados por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de marzo de 2026 al juez José Luis Calama, evidencian que el empresario Domingo Amaro Rangel, padre de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, se asoció con los dueños de la aerolínea Plus Ultra días antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) realizara el primer desembolso, de 19 millones, del rescate de la compañía aérea.