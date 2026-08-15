Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta y ensalza la respuesta a los incendios

Isabel Díaz Ayuso ha endurecido este 15 de agosto sus ataques contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandono" y de ser "un traidor" por la situación en Ceuta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado además al jefe del Ejecutivo que no haya suspendido sus vacaciones pese a las crisis migratoria, diplomática y los incendios, en una intervención ante los medios durante los actos por la Virgen de la Paloma, patrona oficiosa de Madrid y de los bomberos de la ciudad.

Ayuso acusa al Gobierno de "abandono"

Ayuso ha utilizado buena parte de su intervención para cargar contra la gestión del Gobierno central y, especialmente, contra Pedro Sánchez, al que ha reprochado su ausencia ante distintas crisis. Preguntada por la situación en Ceuta, la presidenta madrileña ha afirmado: "Me parece de abandono". Ayuso ha acusado además al presidente del Gobierno de actuar pensando en "su futuro judicial" y en sus "intereses cortoplacistas electoralistas", mientras, según ha sostenido, los principales problemas del país continúan sin respuesta.

"Nuestro país está abandonado está cada vez más aislado. Y eso es lo que define la situación que estamos viviendo", ha afirmado. En otro momento de su intervención, ha elevado el tono al referirse a la alerta terrorista y a la política migratoria del Gobierno. "Sobre el Ceuta decir que España mantiene desde hace 11 años, el nivel 4 sobre cinco de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto Sánchez no solo es un responsable, sino también es un traidor", ha asegurado.

Críticas a Sánchez por sus vacaciones

La presidenta madrileña también ha cuestionado que Sánchez no haya interrumpido sus vacaciones ante las distintas situaciones de emergencia y ha reclamado que comparezca y responda a preguntas. Ayuso ha criticado que el presidente "nunca se somete a preguntas" y ha acumulado una serie de cuestiones dirigidas al jefe del Ejecutivo sobre el uso de recursos públicos, la situación del PSOE y la relación con Marruecos. "También me gustaría saber si en algún momento va a suspender sus vacaciones ante semejantes crisis de inmigración, crisis diplomáticas", ha señalado. Asimismo, ha pedido explicaciones en el Congreso de los Diputados y ha defendido que el presidente del Gobierno debería situarse "al frente de una nación" en momentos de crisis.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida (i) durante el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid’ celebrado este sábado en la Casa del Reloj. / EFE/ Mariscal

Antes de abordar la actualidad política, Ayuso ha dedicado sus primeras palabras a los bomberos con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma. "Muy buenos días a todos y feliz día de la Paloma, la virgen más popular de Madrid, patrona de los bomberos de la ciudad", ha comenzado. También, ha agradecido el trabajo realizado por los distintos cuerpos durante los incendios que han afectado a la Sierra Oeste de Madrid y también a zonas de Ávila y Toledo.

Ayuso ha destacado que la situación pudiera frenarse "sin lamentar pérdidas humanas" y ha asegurado que los bomberos madrileños llegaron en numerosos casos los primeros y abandonaron las zonas afectadas los últimos, dejando incluso sus vacaciones para participar en las tareas de extinción. También ha agradecido al Ayuntamiento de Madrid y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su implicación y la coordinación entre administraciones para hacer frente a los incendios.

La presidenta ha detallado además los trabajos que se están desarrollando en los municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste. Ayuso ha citado entre las localidades más dañadas a Villa del Prado, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, especialmente en el entorno del pantano de San Juan. Según ha explicado, los técnicos están realizando un mapeo de las zonas quemadas mediante satélites, fotografías y análisis sobre el terreno para determinar las prioridades de limpieza y reforestación.

La principal preocupación inmediata, ha indicado, es evitar que las próximas lluvias arrastren cenizas y restos de las áreas afectadas hasta los ríos. "Estamos trabajando sobre el terreno. Estamos visitando todos los municipios, especialmente los más afectados", ha asegurado.

La Comunidad de Madrid prepara además una campaña extraordinaria de otoño para fomentar las visitas a la zona y contribuir a su recuperación económica.

Vista del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad / Mateo Lanzuela - Europa Press

Ayuso ha afirmado que el Gobierno regional ya ha destinado más de un millón de euros a ayudar a los ganaderos afectados, fundamentalmente para garantizar la alimentación de sus animales. También ha anunciado otro millón de euros destinado a eliminar especies vegetales que, según ha señalado, suponen un mayor riesgo en caso de incendio y sustituirlas por otras. La presidenta ha advertido de que la superficie quemada y los daños materiales son elevados y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantendrá las inversiones.

"No nos vamos a despistar un solo día porque toda esa gente nos está esperando confía en la Comunidad de Madrid y desde luego no les vamos a ir defraudar", ha afirmado.

Ayuso celebra la continuidad de Almaraz

La presidenta madrileña también se ha referido a la central nuclear de Almaraz y ha celebrado la prolongación de su vida útil. "Sobre Almaraz hemos estado apoyando desde Madrid a Extremadura en todo lo que hemos podido", ha señalado.

Ayuso ha considerado que la instalación es estratégica para el futuro energético de varias comunidades autónomas y ha felicitado especialmente a la presidenta extremeña, María Guardiola.

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"Por ello, felicidades querida presidenta de Extremadura y a todos por prolongar, como digo, la vida de esta central en la que nos va al futuro energético a muchos", ha afirmado.

Fuente: El Periódico de España