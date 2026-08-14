La asociación mayoritaria de fiscales reclama a Peramato mantener los refuerzos en Ceuta frente a la "previsible prolongación" de la crisis

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha reclamado este viernes a la fiscal general del Estado un "compromiso sostenido de refuerzo" del número de fiscales en Ceuta ante la "previsible prolongación de la crisis migratoria" en la ciudad autónoma. El papel de los fiscales es fundamental en la tramitación de las repatriaciones en cumplimiento de la ley de extranjería y también a la hora de gestionar las posibles solicitudes de asilo, a lo que se suma la identificación de víctimas, la protección de los menores y laborees de investigación de los hechos delictivos que se pudieran estar produciendo.

"La Fiscalía General del Estado ha autorizado ya el nombramiento de tres fiscales sustitutos y personal de refuerzo, medidas que valoramos positivamente pero que, a la vista de la magnitud y previsible prolongación de la crisis, resultarán insuficientes", señala la asociación en una nota de prensa hecha pública este viernes. Exigen que estas medidas se mantengan en el tiempo, "acompañándose además de los medios generales que la situación exige".