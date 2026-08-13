El reparto de menores migrantes de Ceuta entre las comunidades se tratará el 27 de agosto

El Gobierno y las comunidades autónomas volverán a abordar el 27 de agosto la situación de los menores migrantes llegados a Ceuta, después de que este jueves la comisión técnica preparatoria fijara la fecha de la nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Tal y como había anunciado, Extremadura no ha participado en ese encuentro, y mantiene su rechazo "firme y frontal" al sistema de reparto.

Entre los asuntos previstos para la reunión, se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, que estará destinado a financiar la atención de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma, según han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia tras finalizar la comisión preparatoria.

El departamento que dirige la ministra Sira Rego ha confirmado además de que las comunidades gobernadas por el PP se negaron durante la reunión técnica a incorporar al orden del día de la próxima Sectorial un punto específico de información y debate sobre la atención a estos menores y la situación de Ceuta.

Pese a este posicionamiento, la ministra volverá a proponer su inclusión antes de la cita del día 27. El reglamento de la Conferencia Sectorial establece que los miembros pueden solicitar la incorporación de nuevos asuntos hasta cinco días naturales antes de la reunión. Estos se incluyen de manera provisional y deben someterse a votación al comienzo del encuentro para poder ser tratados.

La postura de Vox

A la comisión de este jueves tampoco han acudido Aragón y Castilla y León, cuyas consejerías competentes, al igual que la extremeña, están dirigidas por Vox. La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, que está en manos de los de Santiago Abascal, ha defendido la decisión de no acudir y reiterado su oposición al mecanismo planteado por el Gobierno central.

"Extremadura mantiene una posición firme y frontal contra este sistema de reparto de menores procedentes de Ceuta y, por tanto, no hemos participado en una comisión cuyo objetivo es hacer efectivo ese reparto", han trasladado a este diario desde el departamento que dirige el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Óscar Fernández Calle. No han querido confirmar si finalmente tampoco acudirán al encuentro de final de mes.

En esta línea, la Junta considera que no puede trasladarse a las autonomías "la responsabilidad de una política migratoria que corresponde al Gobierno de España", por lo que ha vuelto a reclamar que la situación de cada menor sea estudiada de manera individualizada antes de adoptar cualquier decisión sobre su traslado.

La consejería también ha pedido que se realicen pruebas para determinar la edad cuando existan dudas sobre la condición de menor. "Nuestra posición es clara: no queremos ser partícipes de un reparto que consideramos consecuencia de la política migratoria del Gobierno de España", ha añadido.

La próxima Conferencia Sectorial se celebrará después de la llegada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según los datos facilitados por el Gobierno, unas 72.000 personas entraron en la ciudad autónoma y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, estima que permanecen en el territorio entre 8.000 y 11.000. Sobre los menores, Rego ha cifrado recientemente en 1.342 los niños y adolescentes registrados en el sistema de acogida ceutí.

Explicaciones a Guardiola

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reclamado explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por la ausencia de la comunidad en la comisión y ha calificado la participación en este tipo de reuniones como una "obligación institucional".

"Quien debería estar preocupada y debería dar explicaciones es María Guardiola", ha afirmado Quintana, quien ha defendido que Extremadura "es una región solidaria" y debería haber estado representada en el encuentro. El delegado del Gobierno ha incidido además en que otras comunidades gobernadas por el PP sí acudieron a la cita. "¿Por qué va el Partido Popular de otro sitio donde gobierna y aquí no?", ha planteado.

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A su juicio, Guardiola "no debe estar cómoda" con esta situación porque, sostuvo, "si las competencias fueran del PP, hoy estarían en la reunión". Preguntado también por las dificultades con Marruecos para las posibles devoluciones de menores y otros migrantes, ha remitido esta cuestión al ámbito de la política exterior y ha expresado su "más absoluta confianza" en la diplomacia española y en el Gobierno.

Fuente: El Periódico de Extremadura