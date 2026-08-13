El PP bloquea el debate sobre el reparto de los menores de Ceuta porque quiere antes conocer cuántos son

Las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular (PP) han rechazado debatir con el Gobierno la situación de los menores que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. Durante una reunión celebrada este jueves de forma telemática, sus representantes se han negado a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, un punto informativo y de debate sobre la atención a los niños y niñas que se celebrará el próximo 27 de agosto.

En la reunión de esta mañana han estado presentes las direcciones generales de Infancia de todas las comunidades salvo Aragón, Castilla y León y Extremadura, que ya habían adelantado que no acudiría. En esas tres comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre en la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno, también en coalición con los de Santiago Abascal, las competencias relativas a los menores están en manos de la extrema derecha.

Pero en la cita del último jueves de agosto están citados todos los consejeros del ramo para abordar la ayuda económica del Ejecutivo a Ceuta, de 25 millones de euros. En la dotación sí coinciden el Gobierno y las autonomías, pero Rego quería aprovechar el encuentro para hablar de la situación de miles de menores que deambulan en la ciudad autónoma, algo que los representantes del PP han rechazado de plano.

Fuentes del partido aseguran que 15 días después de la entrada masiva, "resulta incomprensible" que el Gobierno siga sin saber "cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su ubicación y cuántos permanecen desatendidos", y argumentan que "no se puede empezar hablando de repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer algo tan básico como datos ciertos". Los directores generales de los ejecutivos populares han exigido al Gobierno que "cumpla con su deber y responsabilidades en esta crisis", que se ha generado por "no haber sido capaces de mantener la integridad territorial de España".

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De todas formas, el Gobierno ha informado de que someterá a votación la posibilidad de alterar el orden del día para incluir el punto sobre los menores, aunque la mayoría queda en manos del PP.