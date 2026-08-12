El Gobierno quiere proyectar una "presencia permanente" del Estado en Ceuta para borrar la sensación de "abandono institucional"

Las impactantes imágenes de decenas de miles de migrantes entrando en Ceuta sin control el 30 y el 31 de julio dieron la vuelta al mundo y golpearon al Gobierno por uno de los flancos que más moviliza a la extrema derecha: la inmigración. Miembros del Ejecutivo reconocen en privado que fueron unas "imágenes brutales" que tuvieron un enorme impacto en la credibilidad del Gobierno, un impacto agravado por "las exageraciones de la derecha y la ultraderecha", que hablaron de "invasión", según valora una fuente de la dirección del PSOE.

El 31 de julio, el presidente, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó la ciudad autónoma. Ceuta se blindó con miles de policías nacionales, guardias civiles y militares de distintas unidades y se pidió la convocatoria inmediata de un Consejo Extraordinario de Ministros del Interior de la UE, que se celebró el martes 4 de agosto. El Gobierno habló entonces de que se había alcanzado una "normalidad razonable" tras el retorno a Marruecos de unos 70.000 migrantes de los más de 72.000 que entraron. Pero esa normalidad no era real.

En los días siguientes se multiplicaron las imágenes de menores -muchos de ellos niños de corta edad- durmiendo en el suelo, sin comida ni ayuda, y las de migrantes, en su mayoría subsaharianos, deambulando por la ciudad o acampando en las playas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denunció que la respuesta del Gobierno había sido "tardía e insuficiente" y aseguró que los ceutíes sentían el "abandono institucional" del Ejecutivo en la ciudad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión por videoconferencia, para coordinar la crisis de Ceuta. / EFE

El viernes 7 de agosto, tras varios días sin que ningún ministro del Gobierno visitara Ceuta, Sánchez convocó una reunión telemática con cinco miembros del Ejecutivo después de que el jefe del Estado, Felipe VI, se reuniera con Vivas en Mallorca, ya que el Rey no puede aún viajar a la ciudad autónoma. Aunque el presidente no abandonó Lanzarote para aquella cita, desde aquel día la presencia del Ejecutivo ha sido constante.

Ese mismo día estuvo en Ceuta la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y, a partir de este lunes, cada día ha acudido a la ciudad autónoma un ministro diferente. Todo un desembarco del Gobierno en un territorio de poco más de 80.000 habitantes. El lunes estuvo en la ciudad el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el martes, el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y este jueves visitará la ciudad autónoma de nuevo el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En principio, el viernes está previsto el viaje de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

En estas visitas, los miembros del Ejecutivo han recorrido la ciudad, se han reunido con el presidente autonómico y con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y han visto a los máximos responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas, muy presentes en Ceuta estos días.

Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España Margarita Robles

Moncloa quiere así garantizar la "presencia permanente" del Ejecutivo en la ciudad autónoma, que, como dijo Robles, es, junto con Melilla, "la mayor representación de lo que es España". La visita de la ministra ha sido hasta el momento la más emotiva. Al contrario que Sánchez, que fue abucheado por una minoría de alborotadores cuando llegó a la ciudad el 31 de julio, Robles fue recibida con muestras de cariño por parte de los vecinos, que agradecen al ejército su trabajo y protección.

Fuentes del Gobierno mantienen que la situación es "grave y muy complejo" y que no se va a solucionar en días o en semanas. Por eso, la presencia del Ejecutivo seguirá siendo importante en los próximos días y semanas. Hay miles de migrantes en Ceuta que todavía no están contabilizados y, aunque son una minoría de los 72.000 que entraron irregularmente, estas personas pueden suponer en las próximas semanas un grave problema humanitario y de salubridad, como están denunciando las ONG y el propio presidente Vivas.

De hecho, este miércoles, Vivas ha advertido de que, pese a las visitas de los ministros, la ciudad está "peor que cuando empezó la semana", porque todavía no se ha concretado un plan para el retorno de las personas que permanecen en Ceuta. Tampoco se ha producido hasta ahora una respuesta en materia de seguridad "acorde y proporcionada" a la gravedad de lo sucedido, ha asegurado, ni se ha atendido de forma suficiente la petición de incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha añadido, considerando que esta falta de avances explica que la situación siga alejándose de la normalidad.

Más de 400 peticiones de asilo

De momento, el Ejecutivo no se ha planteado trasladarl a estas personas la península, pero tampoco ha podido habilitar espacios para que estén bajo techo mientras se tramitan sus solicitudes de asilo -de momento se están gestionando más de 400- o mientras se aprueba su expulsión del territorio nacional.

Por último, desde el Ejecutivo reconocen que la importantísima presencia de policías nacionales, guardias civiles y militares tampoco se puede mantener de forma indefinida en el tiempo. La mayoría de los agentes y soldados han sido desplazados desde sus bases operativas en Madrid, Sevilla, Málaga u otras ciudades españolas.